Oficjalnie

Ryoya Morishita odszedł z Legii!

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. 19:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Ryoya Morishita oficjalnie opuszcza szeregi Legii Warszawa. Nowym pracodawcą Japończyka został grający na zapleczy angielskiej ekstraklasy Blackburn Rovers. 28-latek spędził w warszawskim klubie nieco ponad półtora roku. Z angielskim klubem podpisał 3-letnią umowę z opcją przedłużenia o rok. "Wojskowi" mają zarobić na tej transakcji trochę ponad 2 miliony euro.



