Wyniki 5. kolejki III ligi. Pierwsza porażka Legii

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W środę rozegrano mecze 5. kolejki III ligi. Legia II Warszawa niespodziewanie przegrała z plasującym się w dole tabeli KS Wasilków. To była pierwsza porażka stołecznego zespołu w sezonie. Na czele tabeli plasują się Ząbkovia i ŁKS Łomża, które mają po 12 punktów. Kolejne mecze zostaną rozegrane w weekend.



5. kolejka:
KS Wasilków 3-1 (2-1) Legia II Warszawa
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-1 (3-1) GKS Bełchatów
Warta Sieradz 2-1 (1-1) Lechia Tomaszów Mazowiecki
Wisła II Płock 2-1 (1-1) ŁKS Łomża
Znicz Biała Piska 2-3 (1-1) Wigry Suwałki
KS CK Troszyn 2-2 (1-1) Mławianka Mława
GKS Wikielec 1-1 (0-1) Olimpia Elbląg
Jagiellonia II Białystok 1-5 (1-2) Ząbkovia Ząbki
Broń Radom 1-1 (1-1) Widzew II Łódź

Tabela, wyniki i terminarz III ligi


