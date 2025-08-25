U-15: Powołania dla legionistów
Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Dariusz Gęsior ogłosił powołania na dwa zgrupowania konsultacyjne, które w dniach 1-3 września oraz 3-5 września odbędą się w Jarocinie. W kadrze znalazło się 4 zawodników Legii Warszawa: bramkarz Jan Nowicki, skrzydłowy Marcin Kośmiński oraz napastnicy: Michał Kucała i Fryderyk Paprocki.
Lista powołanych na pierwsze zgrupowanie (1-3 września):
Jakub Siwek (Escola Varsovia Warszawa), Rafał Czyż (FASE Szczecin), Antoni Pawłowski (FASE Szczecin), Marcel Zdybał (FASE Szczecin), Piotr Tobór (Górnik Zabrze), Quentin Wawoczny (Hertha BSC Berlin, Niemcy), Kryspin Potaczek (Hutnik Kraków), Kamil Jabłoński (Jagiellonia Białystok), Konstanty Kowalski (Jagiellonia Białystok), Konstanty Łysiak (Jagiellonia Białystok), Jędrzej Jaroszewski (Lech Poznań), Jakub Szuba (Lech Poznań), Marcin Kośmiński (Legia Warszawa), Michał Kucała (Legia Warszawa), Jan Nowicki (Legia Warszawa), Fryderyk Paprocki (Legia Warszawa), Franciszek Wojciechowski (ŁKS Łódź), Michał Resmerowski (Pogoń Szczecin), Patryk Strychalski (Pogoń Szczecin), Miłosz Kowalkowski (Raków Częstochowa), Jan Tkaczyk (Torpedo Mokotów Warszawa), Szymon Zaskórski (Widzew Łódź), Szymon Jarczyk (Wisła Kraków), Franciszek Szpil (Wisła Kraków)
Lista powołanych na drugie zgrupowanie (3-5 września):
Leon Buczek (FASE Szczecin), Wojciech Gąbarczyk (FASE Szczecin), Stanisław Ziętek (FASE Szczecin), Oskar Jurewicz (Górnik Łęczna), Franciszek Chalciarz (Miedź Legnica), Antoni Olszański (Miedź Legnica), Piotr Sobierajski (Miedź Legnica), Wojciech Szczęsny-Gralak (Miedź Legnica), Marcel Bieniek (Piast Gliwice), Jakub Słota (Piast Gliwice), Filip Preś (Raków Częstochowa), Kajetan Ciechanowicz (Resovia), Igor Głaz (Resovia), Igor Zelik (Resovia), Antoni Kułaj (Stal Rzeszów), Kacper Bajuk (Śląsk Wrocław), Jakub Mirowski (Śląsk Wrocław), Kacper Kosowski (Torpedo Mokotów Warszawa), Oskar Świętochowski (Torpedo Mokotów Warszawa), Filip Furgała (Wisła Kraków), Marcin Bartoszewski (Zagłębie Lubin), Michał Kowalski (Zagłębie Lubin), Jan Pasterny (Zagłębie Lubin), Oskar Stolarski (Zagłębie Lubin)