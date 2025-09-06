Reprezentacja
U-19: Słowenia 1-0 Polska. Grali legioniści
źródło: Legionisci.com
W drugim meczu towarzyskiego turnieju, rozgrywanego w Słowenii, reprezentacja Polski U-19 przegrała z gospodarzami 0-1. Do przerwy było 0-0. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch zawodników wypożyczonych z Legii - Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg. W 72. minucie na boisku pojawił się Stanisław Gieroba.
U-19: Słowenia 1-0 (0-0) Polska
Alin Kumer Čelik 83
Polska: 1. Jeleń, 2. Synoś, 4. Ede, 7. Szczepaniak, 8. Sarapata, 11. Bzdyl, 14. Przyborek, 18. Mazurek, 19. Jakóbczyk, 21. Zbróg, 23. Mońka