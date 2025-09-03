Reprezentacja
U-18: Polska 4-0 Zjednoczone Emiraty Arabskie. Grali legioniści
źródło: 90minut.pl
Prowadzona przez Radosława Sobolewskiego reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 4-0 z reprezentacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chorwacji. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch powołanych zawodników Legii Warszawa - Mateusz Lauryn i Pascal Mozie. 6 września Polacy zagrają z Belgią.
U-18: Polska 4-0 Zjednoczone Emiraty Arabskie
Filip Skorb, Mikołaj Czerniatowicz, Sammy Dudek, Wojciech Szymczak
Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 2. Mateusz Cegliński, 3. Mateusz Lauryn, 4. Daniel Ciesielski, 6. Mateusz Leniart, 8. Adam Ciućka, 9. Filip Skorb, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Krystian Rostek, 15. Pascal Mozie, 19. Jakub Ligocki