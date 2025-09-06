fot. Mishka / Legionisci.com
Reprezentacja

U-17: Polska 2-0 Rumunia. Grali legioniści

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu Turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski U-17 wygrała z Rumunią 2-0. Do przerwy było 0-0. W wyjściowym składzie nie znalazł się żaden z zawodników Legii Warszawa. W 46. minucie na boisku pojawił się Aleksander Wyganowski, a w 59. minucie wszedł Jakub Gliwa.



U-17: Polska 2-0 (0-0) Rumunia
Marcel Płocica 64, Maciek Kucharski 85

Polska: 12. Żołneczko, 2. Lis-Zieliński, 3. Sambou, 7. Zalewski, 8. Prajsnar, 14. Płocica, 16. Janyszka, 17. Hańćko (46' Wyganowski), 18. Buchta, (59' Jakub Gliwa) 19. Fal, 20. Berkowski

czerwona kartka: Andrei Dăncuș (62. minuta, Rumunia, za drugą żółtą)

Tabela:
1. Polska 2 4 4- 1
2. Albania 2 4 2- 1
3. Norwegia 2 3 5- 2
4. Rumunia 2 0 1- 8


