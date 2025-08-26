Ostatnia prosta ze zmiennym szczęściem

Wtorek, 26 sierpnia 2025 r. 12:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godz. 21:00 Legia Warszawa po raz 17 w historii w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej stanie do walki o fazę grupową/ligową europejskich pucharów. Do tej pory „Wojskowym” wiodło się ze zmiennym szczęściem - 8 razy kwalifikowali do grupy, 8 razy odpadali na tym etapie rozgrywek.



Dobrą wiadomością jest to, że ani razu nie odpadli w kwalifikacjach, gdy mieli zaliczkę po pierwszym meczu, a tak właśnie jest w rywalizacji ze szkockim Hibernian FC. W ubiegły czwartek w Edynburgu wygrali 2-1.









W całej historii pucharowych dwumeczów legioniści tylko dwukrotnie musieli uznawać wyższość rywali w sytuacji, gdy pierwszy mecz kończył się po ich myśli - walkower z Celtic FC w 2014 roku oraz przegrana golem na wyjeździe z Interem Mediolan w 1/16 finału Pucharu UEFA w 1986 roku.



Bukmacherzy Fortuny widzą w Legii zdecydowanego faworyta - kurs na awans do zaledwie 1,1. Ciekawiej kształtują się kursy na zwycięstwo w meczu:

Wygrana Legii – 1,75

Remis – 3,85

Wygrana Hibernianu – 4,30



FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH



Poniżej prezentujemy listę decydujących dwumeczów (ostatnia runda kwalifikacji) o fazy grupowe/ligowe Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji, które rozgrywała Legia Warszawa. Uwzględniamy tylko sezony i rozgrywki, w których istniała faza grupowa/ligowa.





Rok Przeciwnik 1. mecz 2. mecz Rozgrywki Efekt 1994 Hajduk Split 0-1 🏠 0-4 ✈️ Liga Mistrzów ❌ 1995 IFK Goeteborg 1-0 🏠 2-1 ✈️ Liga Mistrzów ✅ 2002 FC Barcelona 0-3 ✈️ 0-1 🏠 Liga Mistrzów ❌ 2006 Szachtar Donieck 0-1 ✈️ 2-3 🏠 Liga Mistrzów ❌ 2011 Spartak Moskwa 2-2 🏠 3-2 ✈️ Liga Europy ✅ 2012 Rosenborg Trondheim 1-1 🏠 1-2 ✈️ Liga Europy ❌ 2013 Steaua Bukareszt 1-1 ✈️ 2-2 🏠 Liga Mistrzów ❌ 2014 FK Aktobe 1-0 ✈️ 2-0 🏠 Liga Europy ✅ 2015 Zoria Ługańsk 1-0 ✈️ 3-2 🏠 Liga Europy ✅ 2016 Dundalk FC 2-0 ✈️ 1-1 🏠 Liga Mistrzów ✅ 2017 Sheriff Tiraspol 1-1 🏠 0-0 ✈️ Liga Europy ❌ 2019 Rangers FC 0-0 🏠 0-1 ✈️ Liga Europy ❌ 2020 Qarabag FK 0-3 🏠 * Liga Europy ❌ 2021 Slavia Praga 2-2 ✈️ 2-1 🏠 Liga Europy ✅ 2023 Midtjylland FC 3-3 ✈️ 1-1 (k. 6-5) 🏠 Liga Konferencji ✅ 2024 Drita Gnjilane 2-0 🏠 1-0 ✈️ Liga Konferencji ✅ 2025 Hibernian FC 2-1 ✈️ ? 🏠 Liga Konferencji ?

* Jeden mecz (pandemiczny format)

🏠 = dom ✈️ = wyjazd



Łączny bilans wygląda następująco: 16 podejść, 8 awansów ✅ i 8 odpadnięć ❌ .



Przed nami starcie, które może napisać nowy rozdział do europejskiej historii warszawskiego klubu. Wierzymy, że Legia pokaże charakter i nie zaprzepaści zaliczki wywalczonej w pierwszym meczu w Edynburgu i po raz trzeci z rzędu zamelduje się w Lidze Konferencji.











Powyższy artykuł zawiera linki afiliacyjne naszego partnera firmy Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. - to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



