Ostatnia prosta ze zmiennym szczęściem
W czwartek o godz. 21:00 Legia Warszawa po raz 17 w historii w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej stanie do walki o fazę grupową/ligową europejskich pucharów. Do tej pory „Wojskowym” wiodło się ze zmiennym szczęściem - 8 razy kwalifikowali do grupy, 8 razy odpadali na tym etapie rozgrywek.
Dobrą wiadomością jest to, że ani razu nie odpadli w kwalifikacjach, gdy mieli zaliczkę po pierwszym meczu, a tak właśnie jest w rywalizacji ze szkockim Hibernian FC. W ubiegły czwartek w Edynburgu wygrali 2-1.
W całej historii pucharowych dwumeczów legioniści tylko dwukrotnie musieli uznawać wyższość rywali w sytuacji, gdy pierwszy mecz kończył się po ich myśli - walkower z Celtic FC w 2014 roku oraz przegrana golem na wyjeździe z Interem Mediolan w 1/16 finału Pucharu UEFA w 1986 roku.
Bukmacherzy Fortuny widzą w Legii zdecydowanego faworyta - kurs na awans do zaledwie 1,1. Ciekawiej kształtują się kursy na zwycięstwo w meczu:
Wygrana Legii – 1,75
Remis – 3,85
Wygrana Hibernianu – 4,30
Poniżej prezentujemy listę decydujących dwumeczów (ostatnia runda kwalifikacji) o fazy grupowe/ligowe Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji, które rozgrywała Legia Warszawa. Uwzględniamy tylko sezony i rozgrywki, w których istniała faza grupowa/ligowa.
|Rok
|Przeciwnik
|1. mecz
|2. mecz
|Rozgrywki
|Efekt
|1994
|Hajduk Split
|0-1 🏠
|0-4 ✈️
|Liga Mistrzów
|❌
|1995
|IFK Goeteborg
|1-0 🏠
|2-1 ✈️
|Liga Mistrzów
|✅
|2002
|FC Barcelona
|0-3 ✈️
|0-1 🏠
|Liga Mistrzów
|❌
|2006
|Szachtar Donieck
|0-1 ✈️
|2-3 🏠
|Liga Mistrzów
|❌
|2011
|Spartak Moskwa
|2-2 🏠
|3-2 ✈️
|Liga Europy
|✅
|2012
|Rosenborg Trondheim
|1-1 🏠
|1-2 ✈️
|Liga Europy
|❌
|2013
|Steaua Bukareszt
|1-1 ✈️
|2-2 🏠
|Liga Mistrzów
|❌
|2014
|FK Aktobe
|1-0 ✈️
|2-0 🏠
|Liga Europy
|✅
|2015
|Zoria Ługańsk
|1-0 ✈️
|3-2 🏠
|Liga Europy
|✅
|2016
|Dundalk FC
|2-0 ✈️
|1-1 🏠
|Liga Mistrzów
|✅
|2017
|Sheriff Tiraspol
|1-1 🏠
|0-0 ✈️
|Liga Europy
|❌
|2019
|Rangers FC
|0-0 🏠
|0-1 ✈️
|Liga Europy
|❌
|2020
|Qarabag FK
|0-3 🏠
|*
|Liga Europy
|❌
|2021
|Slavia Praga
|2-2 ✈️
|2-1 🏠
|Liga Europy
|✅
|2023
|Midtjylland FC
|3-3 ✈️
|1-1 (k. 6-5) 🏠
|Liga Konferencji
|✅
|2024
|Drita Gnjilane
|2-0 🏠
|1-0 ✈️
|Liga Konferencji
|✅
|2025
|Hibernian FC
|2-1 ✈️
|? 🏠
|Liga Konferencji
|?
* Jeden mecz (pandemiczny format)
🏠 = dom ✈️ = wyjazd
Łączny bilans wygląda następująco: 16 podejść, 8 awansów ✅ i 8 odpadnięć ❌ .
Przed nami starcie, które może napisać nowy rozdział do europejskiej historii warszawskiego klubu. Wierzymy, że Legia pokaże charakter i nie zaprzepaści zaliczki wywalczonej w pierwszym meczu w Edynburgu i po raz trzeci z rzędu zamelduje się w Lidze Konferencji.
