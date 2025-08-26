Radość legionistów po rzutach karnych z Midtjylland w sierpniu 2023 roku - fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Ostatnia prosta ze zmiennym szczęściem

Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godz. 21:00 Legia Warszawa po raz 17 w historii w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej stanie do walki o fazę grupową/ligową europejskich pucharów. Do tej pory „Wojskowym” wiodło się ze zmiennym szczęściem - 8 razy kwalifikowali do grupy, 8 razy odpadali na tym etapie rozgrywek.

Dobrą wiadomością jest to, że ani razu nie odpadli w kwalifikacjach, gdy mieli zaliczkę po pierwszym meczu, a tak właśnie jest w rywalizacji ze szkockim Hibernian FC. W ubiegły czwartek w Edynburgu wygrali 2-1.



W całej historii pucharowych dwumeczów legioniści tylko dwukrotnie musieli uznawać wyższość rywali w sytuacji, gdy pierwszy mecz kończył się po ich myśli - walkower z Celtic FC w 2014 roku oraz przegrana golem na wyjeździe z Interem Mediolan w 1/16 finału Pucharu UEFA w 1986 roku.

Bukmacherzy Fortuny widzą w Legii zdecydowanego faworyta - kurs na awans do zaledwie 1,1. Ciekawiej kształtują się kursy na zwycięstwo w meczu:
Wygrana Legii – 1,75
Remis – 3,85
Wygrana Hibernianu – 4,30

FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH

Poniżej prezentujemy listę decydujących dwumeczów (ostatnia runda kwalifikacji) o fazy grupowe/ligowe Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji, które rozgrywała Legia Warszawa. Uwzględniamy tylko sezony i rozgrywki, w których istniała faza grupowa/ligowa.

RokPrzeciwnik1. mecz2. meczRozgrywkiEfekt
1994Hajduk Split0-1 🏠0-4 ✈️Liga Mistrzów
1995IFK Goeteborg1-0 🏠2-1 ✈️Liga Mistrzów
2002FC Barcelona0-3 ✈️0-1 🏠Liga Mistrzów
2006Szachtar Donieck0-1 ✈️2-3 🏠Liga Mistrzów
2011Spartak Moskwa2-2 🏠3-2 ✈️Liga Europy
2012Rosenborg Trondheim1-1 🏠1-2 ✈️Liga Europy
2013Steaua Bukareszt1-1 ✈️2-2 🏠Liga Mistrzów
2014FK Aktobe1-0 ✈️2-0 🏠Liga Europy
2015Zoria Ługańsk1-0 ✈️3-2 🏠Liga Europy
2016Dundalk FC2-0 ✈️1-1 🏠Liga Mistrzów
2017Sheriff Tiraspol1-1 🏠0-0 ✈️Liga Europy
2019Rangers FC0-0 🏠0-1 ✈️Liga Europy
2020Qarabag FK0-3 🏠*Liga Europy
2021Slavia Praga2-2 ✈️2-1 🏠Liga Europy
2023Midtjylland FC3-3 ✈️1-1 (k. 6-5) 🏠Liga Konferencji
2024Drita Gnjilane2-0 🏠1-0 ✈️Liga Konferencji
2025Hibernian FC2-1 ✈️? 🏠Liga Konferencji?

* Jeden mecz (pandemiczny format)
🏠 = dom    ✈️ = wyjazd

Łączny bilans wygląda następująco: 16 podejść, 8 awansów ✅ i 8 odpadnięć ❌ .

Przed nami starcie, które może napisać nowy rozdział do europejskiej historii warszawskiego klubu. Wierzymy, że Legia pokaże charakter i nie zaprzepaści zaliczki wywalczonej w pierwszym meczu w Edynburgu i po raz trzeci z rzędu zamelduje się w Lidze Konferencji.


fot. Fortuna

