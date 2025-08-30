Terminarz meczów Legii w Lidze Konferencji
UEFA opublikowała terminarz meczów w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 października, ostatnie 18 grudnia. Na początek Wojskowi zagrają u siebie z Samsunsporem. Wszystkie domowe mecze rozpoczną się o godz. 21:00, natomiast wyjazdowe o 18:45.
Kiedy mecze Legii w Lidze Konferencji?
02.10. g. 21:00 Legia - Samsunspor
23.10. g. 18:45 Szachtar Donieck - Legia
06.11. g. 18:45 NK Celje - Legia
27.11. g. 21:00 Legia - Sparta Praga
11.12. g. 18:45 Noah Erywań - Legia
18.12. g. 21:00 Legia - Lincoln Red Imps
Terminy najbliższych meczów Legii:
31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa
14.09. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom
20.09. (SO) g. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa
24.09. Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok
27.09. Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
