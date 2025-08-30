Terminarz meczów Legii w Lidze Konferencji

Sobota, 30 sierpnia 2025 r.

UEFA opublikowała terminarz meczów w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 października, ostatnie 18 grudnia. Na początek Wojskowi zagrają u siebie z Samsunsporem. Wszystkie domowe mecze rozpoczną się o godz. 21:00, natomiast wyjazdowe o 18:45.









Kiedy mecze Legii w Lidze Konferencji?

02.10. g. 21:00 Legia - Samsunspor

23.10. g. 18:45 Szachtar Donieck - Legia

06.11. g. 18:45 NK Celje - Legia

27.11. g. 21:00 Legia - Sparta Praga

11.12. g. 18:45 Noah Erywań - Legia

18.12. g. 21:00 Legia - Lincoln Red Imps



Terminy najbliższych meczów Legii:

31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa

14.09. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom

20.09. (SO) g. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

24.09. Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

27.09. Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



