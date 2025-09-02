Kadra Legii na fazę ligową Ligi Konferencji

Wtorek, 2 września 2025 r. 23:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zgłosiła kadrę na mecze fazy ligowej Ligi Konferencji. Na liście A znalazło się 22 zawodników. Według przepisów każdy klub może zgłosić 25 nazwisk na listę A, ale trzeba spełnić dodatkowe kryteria związane z tym, że musi być na niej co najmniej 4 wychowanków i co najmniej 4 zawodników wyszkolonych w lokalnej federacji piłkarskiej.









W Legii status takiego wychowanka na liście A spełnia jedynie Kacper Tobiasz, a to oznacza, że musiała ona być skrócona o trzy nazwiska.



Z kadry wypadł Jean-Pierre Nsame, który w meczu z Cracovią doznał urazu Achillesa i czeka go wielomiesięczna przerwa w treningach.



W kadrze zabrakło miejsca dla Patryka Kuna, Henrique Arreiola, Migouela Alfareli, Ilji Szkurina oraz Claude Goncalvesa. Brak tego ostatniego to największe zaskoczenie, ale niewykluczone, że zadecydował to, iż jest aktualnie kontuzjowany i do treningów wróci w pierwszej w październiku.



LISTA A - KADRA LEGII NA LIGĘ KONFERENCJI



Bramkarze: (3)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)

50. Wojciech Banasik (19 l.) *



Obrońcy: (9)

4. Marco Burch (24 l.)

55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

12. Radovan Pankov (29 l.)

91. Kamil Piątkowski (25 l.)

13. Arkadiusz Reca (30 l.)

30. Petar Stojanović (29 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

7. Paweł Wszołek (33 l.)



Pomocnicy: (11)

8. Rafał Augustyniak (31 l.)

21. Wahan Biczachczjan (26 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

22. Juergen Elitim (26 l.)

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

51. Pascal Mozie (17 l.) *

44. Damian Szymański (30 l.)

82. Kacper Urbański (20 l.)

53. Wojciech Urbański (20 l.) *

99. Noah Weisshaupt (23 l.)

20. Jakub Żewłakow (18 l.) *



Napastnicy: (3)

14. Antonio Colak (31 l.)

26. Mileta Rajović (26 l.)

77. Ermal Krasniqi (26 l.)



* - Lista B



KALENDARZ MECZÓW LEGII



Procedury UEFA dotyczące zgłaszania zawodników:



LISTA A:

Na Liście A może zostać zgłoszonych maksymalnie 25 zawodników.

Wśród nich musi być minimum 8 zawodników "locally trained".

W tej ósemce może być maksymalnie 4 "association-trained players", pozostali muszą być "club-trained".

"Club-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) był zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem).

"Association-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem) lub klubach należących do tej samej federacji, co obecny klub (np. innych polskich klubach).

Jeśli klub nie ma 8 takich zawodników, to limit 25 graczy na Liście A jest proporcjonalnie zmniejszany (np. jeśli jest 6 lokalnie wyszkolonych graczy 4 "association-trained players" + 2 "club-trained", to lista może zawierać tylko 23 zawodników).

Na Liście A musi się znaleźć co najmniej dwóch bramkarzy.

W sumie (Listy A i B) musi być co najmniej trzech bramkarzy.



LISTA B:



Nie ma limitu liczby zawodników na Liście B.

Zgłoszenia można dokonywać do godziny 24:00 dnia poprzedzającego mecz.

Na Liście B mogą znaleźć się zawodnicy: urodzeni po 1 stycznia 2004 roku (czyli w sezonie 2025/26 mają maksymalnie 21 lat), którzy od swoich 15. urodzin byli nieprzerwanie zarejestrowani w klubie przez co najmniej 2 lata, lub przez 3 lata z maksymalnie jednorocznym wypożyczeniem do innego klubu z tej samej federacji.







SONDA Ile punktów zdobędzie Legia w fazie ligowej Ligi Konferencji? 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



