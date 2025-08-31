Rugby kobiet
Legionistki 2. w 1. turnieju rugby w Gdyni
Zawodniczki Legia Rugby zajęły 2. miejsce w pierwszym turnieju sezonu 2025/26, który został rozegrany w Gdyni. Pierwsze miejsce zajęły Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Kolejny turniej odbędzie się 13 września w Rudzie Śląskiej
Wyniki:
Diablice Ruda Śląska 17-10 AZS AWF Warszawa
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 55-0 Diablice Ruda Śląska
AZS AWF Warszawa 0-84 Biało-Zielone Ladies Gdańsk
Mazovia Mińsk Mazowiecki 24-10 RC Arka Gdynia
Legia Warszawa 36-12 Mazovia Mińsk Mazowiecki
RC Arka Gdynia 0-41 Legia Warszawa
Półfinały:
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 52-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Legia Warszawa 41-0 Diablice Ruda Śląska
o 5. miejsce: AZS AWF Warszawa 7-22 RC Arka Gdynia
o 3. miejsce: Mazovia Mińsk Mazowiecki 17-10 Diablice Ruda Śląska
Finał:a Biało-Zielone Ladies Gdańsk 33-5 Legia Warszawa
Skład Legii na turniej:
Izabella Czumer, Mariola Kaczmarczyk, Natalia Szynawa, Angelika Singel, Monika Pietrzak, Ilona Zaiszluk, Marta Kopczyńska, Karolina Glinka, Sandra Beszterda, Wiktoria Szepel, Beylinth Oriana Guerra Torres, Elena Riccarda Hennig
