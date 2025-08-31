Rugby kobiet

Legionistki 2. w 1. turnieju rugby w Gdyni

Niedziela, 31 sierpnia 2025 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zawodniczki Legia Rugby zajęły 2. miejsce w pierwszym turnieju sezonu 2025/26, który został rozegrany w Gdyni. Pierwsze miejsce zajęły Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Kolejny turniej odbędzie się 13 września w Rudzie Śląskiej









Wyniki:

Diablice Ruda Śląska 17-10 AZS AWF Warszawa

Biało-Zielone Ladies Gdańsk 55-0 Diablice Ruda Śląska

AZS AWF Warszawa 0-84 Biało-Zielone Ladies Gdańsk

Mazovia Mińsk Mazowiecki 24-10 RC Arka Gdynia

Legia Warszawa 36-12 Mazovia Mińsk Mazowiecki

RC Arka Gdynia 0-41 Legia Warszawa



Półfinały:

Biało-Zielone Ladies Gdańsk 52-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki

Legia Warszawa 41-0 Diablice Ruda Śląska



o 5. miejsce: AZS AWF Warszawa 7-22 RC Arka Gdynia

o 3. miejsce: Mazovia Mińsk Mazowiecki 17-10 Diablice Ruda Śląska

Finał:a Biało-Zielone Ladies Gdańsk 33-5 Legia Warszawa



Skład Legii na turniej:

Izabella Czumer, Mariola Kaczmarczyk, Natalia Szynawa, Angelika Singel, Monika Pietrzak, Ilona Zaiszluk, Marta Kopczyńska, Karolina Glinka, Sandra Beszterda, Wiktoria Szepel, Beylinth Oriana Guerra Torres, Elena Riccarda Hennig



Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

