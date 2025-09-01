Weekendowe wyniki rywali Legii. Świetna seria Celje

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 12:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend swoje ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Jak do tej pory, zdecydowanie najlepiej spisuje się NK Celje, który notuje świetną ligową serię. Zespół wygrał wszystkie 7 spotkań w tym sezonie i z kompletem punktów pewnie prowadzi w tabeli słoweńskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Na 1. miejscu w tabeli plasuje się również Sparta Praga, która wygrała z FC Zlín 3-1. Zwycięstwo odniósł również Szachtar. Z kolei Samsunspor zremisował z Trabzonsporem, a FC Noah przegrał na wyjeździe z Alaszkertem Martuni.











Samsunspor Kulübü



W 4. kolejce tureckiej Süper Lig Samsunspor zremisował na wyjeździe z Trabzonsporem 1-1. Bramkę dla rywala Legii zdobył w 89. minucie Marius Mouandilmadji. Samsunspor zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, ale ma 1 mecz rozegrany mniej.



Trabzonspor Kulübü 1-1 (1-0) Samsunspor Kulübü

1-0 - 16' Onuachu

1-1 - 89' Marius Moundilmadji



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (79' Joe Mendes), Ľubomír Šatka, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson (46' Soner Gönül), Yunus Emre Çift (65' Afonso Sousa), Antoine Makoumbou (84' Soner Aydoğdu), Anthony Musaba, Ntcham Ntcham, Emre Kılınç (65' Carlo Holse), Marius Moundilmadji



żółte kartki: Onuachu - Kocuk, Yavru, Van Drongelen, Moundilmadji











Szachtar Donieck



Szachtar Donieck wygrał w 4. kolejce ukraińskiej Premier-liha z FK Ołeksandriją 2-0 (2-0). W 69. minucie Nogueira nie wykorzystał rzutu karnego.



Szachtar Donieck 2-0 (2-0) FK Ołeksandrija

1-0 - 25' Artem Bondarenko

2-0 - 37' Pedrinho



Szachtar: Dmytro Riznyk, Mykoła Matwijenko, Wałerij Bondar, Juchym Konoplia (46' Vinícius Tobias), Irakli Azarovi, Ołeh Oczeretko, Pedrinho, Artem Bondarenko (90+3' Ołeksandr Nazarenko), Marlon Gomes (87' Marlon), Alisson da Santana (90+3' Wiktor Cukanow), Kauã Elias Nogueira (83' Lucas Ferreira)



żółte kartki: Cara, Touati, Behiratche, da Silva (wszyscy Ołeksandrija)











NK Celje



NK Celje wygrał mecz 7. kolejki Prva Liga z NK Domžale 4-1 (3-1). To siódme ligowe zwycięstwo z rzędu w 7 rozegranych meczach. Celje z kompletem punktów prowadzi w lidze.



NK Celje 4-1 (3-1) NK Domžale

1-0 - 8' Franko Kovačević

2-0 - 36' Franko Kovačević

2-1 - 42' Haris Vučkić (k)

3-1 - 45' Franko Kovačević

4-1 - 85' Danijel Šturm



NK Celje: Žan-Luk Leban, Juanjo Nieto (66' Łukasz Bejger), Artemijus Tutyškinas, Matija Boben, Žan Karničnik (66' Darko Hrka), Florjan Jevšenak, Andrej Kotnik (46' Mario Kvesić), Ivica Vidović, Danijel Šturm, Anomnachi Chidi (31' Nikita Iosifow), Franko Kovačević (46' Matej Poplatnik)











Sparta Praga



W meczu 7. kolejki Chance Ligi Sparta Praga wygrała na własnym stadionie z FC Zlín 3-1. Sparta prowadzi w tabeli, a 2 punkty mniej ma zajmująca 2. miejsce Slavia Praga.



AC Sparta Praga 3-1 (1-0) FC Zlín

1-0 - 31' Rrahmani

2-0 - 54' Birmančević

3-0 - 59' Rrahmani

3-1 - 90+1' Natchkebia



Sparta: Peter Vindahl, Jaroslav Zelený (68' Ivan Mensah), Filip Panák, Patrik Vydra, John Mercado, Sivert Mannsverk, Kaan Kairinen, Angelo Preciado (80' Santiago Eneme), Lukas Haraslín (64' Jan Kuchta), Albion Rrahmani (80' Martin Suchomel), Velijko Birmančević



żółte kartki: Kopečný, Černín (Zlín)











Noah Erywań



W meczu 5. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań przegrał na wyjeździe z Alaszkertem Martuni. Noah zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli, ale ma rozegrane tylko 3 mecze.



Alaszkert Martuni 2-0 (2-0) FC Noah Erywań

1-0 - 12' Olawale Farayola

2-0 - 43' Momo Fanyé Touré



Noah: Aleksiej Płoszczadnyj, Alen Grgić, Gor Manvelyan, Nermin Zolotić, Guðmundur Þórarinsson (59' Marin Jakoliš), Nardin Mulahusejnović, Hovhannes Harutyunyan, Artak Daszjan (46' Matheus Aiás), Siergiej Muradian, Hélder Ferreira (59' Imran Oulad Omar), Eric Boakye (46' Gonçalo Silva, 64' David Sualehe)



żółte kartki: Nalbandyan - Zalotić, Manvelyan











Lincoln Red Imps



Pierwszy mecz w Gibraltar Football League Lincoln Red Imps rozegra 14 września z zespołem Lions Gibraltar.

