Elsner: Wielka chwila dla nas

Niedziela, 31 sierpnia 2025 r. 23:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Luka Elsner (trener Cracovii): Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. To wielka chwila dla nas – wygrać u siebie, przed naszymi kibicami, tuż przed przerwą na mecze reprezentacji. To naprawdę ważny moment i, myślę, wielkie wspomnienie – na równi z tym po wygranej w Poznaniu, a może nawet większe.













- Bardzo dziwny był scenariusz tego spotkania. Mieliśmy tylko dwa strzały w całym meczu, ale byliśmy dużo lepsi w posiadaniu piłki, co do tej pory było naszą słabością. Trochę zmieniliśmy obraz drużyny, ale zachowaliśmy mentalność, solidność, jedność, ducha walki – i to są prawdopodobnie najważniejsze wartości. Powiedziałem chłopakom, że musimy być bardzo konkurencyjni. To znaczy: pierwsza okazja, pierwszy strzał – musi być gol. Myślę, że dobrze tego słuchali, bo w obu połowach tak właśnie się stało. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo dumny i mam nadzieję, że będziemy mogli na tym dalej budować. Zazwyczaj przy dwóch strzałach w meczu się nie wygrywa. Ale skuteczność to też bardzo ważny element w sezonie. Myślę, że pierwszy gol, którego strzeliliśmy, był bardzo ładny – świetna akcja, coś, nad czym pracujemy. A drugi to stały fragment gry, który jest częścią futbolu. Bardzo mi się podoba, że byliśmy skuteczni. Ale brakuje mi tych okazji, których nie tworzymy, bo nie wykorzystujemy przewag, jakie sobie budujemy – i to jest coś, nad czym musimy pracować. Codziennie pojawiają się nowe elementy, nad którymi trzeba pracować. Nie sądzę, żeby Legia zasłużyła bardziej na zwycięstwo niż my. W końcówce próbowaliśmy ukraść trochę czasu, ale zdecydowanie nie mieliśmy już sił, żeby ponownie zaatakować i przejąć inicjatywę. Myślę, że było całkowicie logiczne, że Legia – nawet grając w dziesiątkę – miała przewagę w końcówce.



O Klichu

- Myślę, że dawał nam stabilność w rozegraniu, kreował przewagi. Niestety, nie wykorzystywaliśmy ich wystarczająco często. Ale czuć, że sprawia, że wszyscy wokół niego stają się lepsi. Myślę, że poprawiliśmy się w tym aspekcie właśnie dzięki jego jakości. Co najważniejsze, dobrze pracował też w defensywie. A to zawsze będzie wyzwanie dla naszej drużyny. Jestem naprawdę zadowolony z jego występu.

