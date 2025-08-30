Pięciobój

Karbownik 4., Ławrynowicz 16. na MŚ

Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 22:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii Warszawa, Małgorzata Karbownik zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym w Kownie. Legionistka od początku rywalizacji plasowała się w czołowej trójce, zajmując 4. lokatę po szermiece (16 wygranych, 236 pkt.) i uzyskując 3. wynik na torze przeszkód (33.51s, 345 pkt.).



W pływaniu legionistka miałą wynik 2:25.17, co dało jej 10. pozycję w tej konkurencji i 260 pkt. Niestety słabiej Karbownik pokazała się w biegu ze strzelaniem, gdzie do ostatnich metrów walczyła o podium z Włoszką, Tognetti Aurorą. Niestety Włoszka była górą, a legionistka z czasem 11:53.55 min. łączonej konkurencji zdobyła 587 pkt. i zakończyła całe zawody tuż za podium - na miejscu czwartym.



16. miejsce wśród mężczyzn zajął Daniel Ławrynowicz. Maja Biernacka odpadła w kwalifikacjach.



Końcowa klasyfikacja kobiet: 1. Kahlil Farida (Egipt) 1457, Guzi Blanka (Węgry) 1445, 3. Tognetti Aurora (Włochy) 1432, 4. Małgorzata Karbownik 1428, 5. Seong Seungmin (Korea) 1426.











