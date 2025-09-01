Oficjalnie

Noah Weisshaupt zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 16:21 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

Noah Weisshaupt został zawodnikiem Legii Warszawa. 23-latek został wypożyczony z SC Freiburga do końca tego sezonu z opcją wykupu. Będzie występował z numerem 99.









Weisshaupt jest wychowankiem Freiburga. Do klubu trafił jako dziesięciolatek i przeszedł wszystkie szczeble piłkarskiej kariery. Wiosną 2025 roku został wypożyczony do FC St. Pauli. Występuje na lewej pomocy lub jako skrzydłowy.



- Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Legią. To duży klub, największy w Polsce, grający w europejskich rozgrywkach. Uważam, że to świetny krok w mojej karierze. Widziałem stadion i kibiców - są niesamowici! Jestem szczęśliwy, że tu jestem i moim celem jest zwyciężanie: mistrzostwo, Puchar Polski oraz wygrywanie w Lidze Konferencji - powiedział Noah Weisshaupt po podpisaniu umowy.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się sprowadzić do Legii tak doświadczonego, a jednocześnie młodego zawodnika jak Noah. Ma zaledwie 23 lata i przychodzi do nas z Bundesligi. Od pierwszego dnia Noah wykazuje ogromną pasję do gry. Jest skrzydłowym, który może grać po obu stronach boiska - zarówno na prawej, jak i lewej flance, a czasem również jako drugi napastnik. To zawodnik z dużym talentem, co pokazał w Bundeslidze, zwłaszcza podczas fantastycznych sześciu miesięcy na wypożyczeniu w St. Pauli. Ten transfer to dla nas świetna opcja, ponieważ mieliśmy potrzeby na skrzydłach. Wierzę, że Noah będzie kreował sytuacje bramkowe, a co najważniejsze zdobywał gole - mówi szef operacji sportowych w Legii Warszawa, Fredi Bobić.





Noah Weisshaupt

ur. 20.09.2001, Rostock, Niemcy

wzrost: 181 cm

pozycja: napastnik, skrzydłowy



kariera:

2020 SC Freiburg II (Niemcy)

2021 SC Freiburg (Niemcy)

2025 FC St. Pauli (Niemcy)

