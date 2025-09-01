Firedi Bobić, Noah Weisshaupt, Marcin Herra - fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Oficjalnie

Noah Weisshaupt zawodnikiem Legii

Redakcja, źródło: Legia Warszawa

Noah Weisshaupt został zawodnikiem Legii Warszawa. 23-latek został wypożyczony z SC Freiburga do końca tego sezonu z opcją wykupu. Będzie występował z numerem 99.



Weisshaupt jest wychowankiem Freiburga. Do klubu trafił jako dziesięciolatek i przeszedł wszystkie szczeble piłkarskiej kariery. Wiosną 2025 roku został wypożyczony do FC St. Pauli. Występuje na lewej pomocy lub jako skrzydłowy.

- Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Legią. To duży klub, największy w Polsce, grający w europejskich rozgrywkach. Uważam, że to świetny krok w mojej karierze. Widziałem stadion i kibiców - są niesamowici! Jestem szczęśliwy, że tu jestem i moim celem jest zwyciężanie: mistrzostwo, Puchar Polski oraz wygrywanie w Lidze Konferencji - powiedział Noah Weisshaupt po podpisaniu umowy.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się sprowadzić do Legii tak doświadczonego, a jednocześnie młodego zawodnika jak Noah. Ma zaledwie 23 lata i przychodzi do nas z Bundesligi. Od pierwszego dnia Noah wykazuje ogromną pasję do gry. Jest skrzydłowym, który może grać po obu stronach boiska - zarówno na prawej, jak i lewej flance, a czasem również jako drugi napastnik. To zawodnik z dużym talentem, co pokazał w Bundeslidze, zwłaszcza podczas fantastycznych sześciu miesięcy na wypożyczeniu w St. Pauli. Ten transfer to dla nas świetna opcja, ponieważ mieliśmy potrzeby na skrzydłach. Wierzę, że Noah będzie kreował sytuacje bramkowe, a co najważniejsze zdobywał gole - mówi szef operacji sportowych w Legii Warszawa, Fredi Bobić.


Noah Weisshaupt
ur. 20.09.2001, Rostock, Niemcy
wzrost: 181 cm
pozycja: napastnik, skrzydłowy

kariera:
2020 SC Freiburg II (Niemcy)
2021 SC Freiburg (Niemcy)
2025 FC St. Pauli (Niemcy)


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (23)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

SEBO(L) - 9 minut temu, *.play.pl

2 gole i 8 asyst w Bundeslidze w 74 meczach, 1 gol w Lidze Europy, 3 gole i jedna asysta w 12 meczach 3. ligi . Jeśli u nas nie nastąpi eksplozja jego talentu i formy, to ... No takich artystów już mamy na miejscu, w lidze również .

I nie mówią chociaż drutem kolczastym . Ale powodzenia, może coś z tego będzie.

odpowiedz
Trener bramkarzy - 13 minut temu, *.plus.pl

A kiedy kreatywnego srodkowego pomocnika kupicie plus solidnego bramkarza......Liczby germanca nie powalają...I ta wycena na transfermarket 5.5 miliona 😂

odpowiedz
e(L)zone - 21 minut temu, *.interkam.pl

Nie mam przekonania do niego, oby miło zaskoczył.Jeżeli Bobik wybiera tych piłkarzy, to po Rajoviciu mam ograniczone zaufanie do tych wyborów.

odpowiedz
Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl

To co? Robimy ekipę na następny sezon? Czy na za dwa sezony? Bo ostatnio jesteśmy w czarnej d...e. Może kiedyś nam się uda jak kiedyś walczyć o wszystkie trofea w kraju i pucharach europejskich. Pozdro dla wszystkich Legionistki i Legionistów.

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 26 minut temu, *.plus.pl

Oo, dopiero przeczytałem artykuł: LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😃

Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 🙂

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 28 minut temu, *.plus.pl

Jakby Noe był wcześniej to może i nie byłoby remisu z Arką

odpowiedz
Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl

Sądząc po uśmiechach obu Panów nie tylko lubi hot dogi, ale też gra dobrze w piłkę!

odpowiedz
Jad - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl

Przestańcie już kur.a płakać non stop jak się nie podoba to wyp na K6

odpowiedz
Borsalino - 45 minut temu, *.orange.pl

Mnie z kolei martwi moment, w którym zorientuje się że w tej marnej lidze, gra się bardziej w rugby niż w futbol.

odpowiedz
PDW - 46 minut temu, *.play.pl

To wszystko dzięki kibicom te transfery, gdyby nie ten protest lipcowy .... xd

odpowiedz
Hiszpan - 47 minut temu, *.play-internet.pl

Ciekawe czy kunszt Smerfa Marudy udźwignie tę transfery. Bo dostał sporo graczy mniemam że mając na to wpływ.
Trójbój Raków- Jagieloni- Pogoń pokaże czy możemy grać coś więcej niż laga Tobiasza na Rajovica jak wczoraj.

odpowiedz
Bronek 49 - 48 minut temu, *.vectranet.pl

nareszcie jakiś młodszy zawodnik bo do tej pory to 30latki

odpowiedz
RYSIOKIB - 52 minuty temu, *.centertel.pl

Powodzenia 🇩🇪

odpowiedz
Lukas - 56 minut temu, *.plus.pl

👏👏👏

odpowiedz
L - 56 minut temu, *.play.pl

Kolejny co se numer wybral. Oni sobie jaja robia czy o co chodzi? 91, 99, 67, 44 :D

odpowiedz
Proste - 47 minut temu, *.t-mobile.pl

@L: Jak lubi 9, a jest zajęta, to bierze dwie dziewiątki: 99 albo 18

odpowiedz
lucho_83 - 41 minut temu, *.play.pl

@L: chyba to nowa kadra w hokeja ;-)

odpowiedz
szkurin won - 40 minut temu, *.play-internet.pl

@L: gościu...dla mnie to niech gra nawet z nr 1023. Aby coś wniósł na boisko, masz problemy serio🤨

odpowiedz
s3 - 29 minut temu, *.play.pl

@L: a Bo Ty myślisz ze tylko od 1 do 20 mozna czy jak ? Oświecę Cie - tak sie dzieje na całym swicie od Barcelony po Reale i Manchestery xd

odpowiedz
szyder gang - 10 minut temu, *.play.pl

@L: A ja lubie 69 i co?

odpowiedz
Darek - 59 minut temu, *.tpnet.pl

To teraz pól roku na aklimatyzację i poznawanie szatni.

odpowiedz
Biała si - 28 minut temu, *.vectranet.pl

@Darek: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

odpowiedz
Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Wygląda na ciekawego zawodnika. Oby wypalił.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.