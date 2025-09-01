fot. Mishka / Legionisci.com
Colak ma zostać nowym napastnikiem Legii

źródło: X / Przegląd Sportowy

Antonio Colak zostanie nowym napastnikiem Legii - poinformował Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego. 31-letni Chorwat był już dogadany z Górnikiem Zabrze i przechodził testy medyczne, ale ich nie dokończył, w przyszła oferta z Warszawy.



Od niedzieli stołeczny klub prowadzi pilne poszukiwania zastępcy kontuzjowanego Jean-Pierra Nsame.

Colak ma 188 cm wzrostu. Jego umowa ze Spezia Calcio wygasła w czerwcu. W przeszłości występował m.in. w Hoffenheim, HNK Rijeka, PAOK-u Saloniki, Malmo FF, Rangers FC czy Parmie. W sezonie 2014/15 miał epizod w polskiej Ekstraklasie, gdzie reprezentował barwy Lechii Gdańsk.

W ubiegłym sezonie Colak wystąpił w 26 meczach Serie B, w których zdobył 1 bramkę i miał 3 asysty.


Komentarze (33)

12 kufli - 1 minutę temu, *.centertel.pl

to może niech do Pekharta zadzwonią. Gorszy na pewno nie będzie

odpowiedz
Kibic - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl

A gdzie bramkarz? Kacper nie miałby miejsca w żadnym innym klubie czołówki ekstraklasy, tylko u nas. Nie wygramy ligi bez kozaka w bramce.

odpowiedz
Kobo(L)t - 6 minut temu, *.centertel.pl

Co za szrot. Byle w LKE zarejestrować.

odpowiedz
PiotrŻo(L)iborz - 8 minut temu, *.cdn77.com

Aruberana 2.0, albo ten Chińczyk, jak on miał?😎

odpowiedz
Mkaesiak - 8 minut temu, *.interkam.pl

jeszcze bramkarz bo Kacper to slabeusz i wpuszcza wszystko jak leci.....

odpowiedz
Fan Kacpera - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

W sezonie zdobył 1 bramkę i zanotował 3asysty dalszy komentarz chyba nie jest potrzebny. Na bramkarzy w ekstraklasie padł blady strach.

odpowiedz
Marcel - 14 minut temu, *.plus.pl

Lepszy niż Pululu🤪

odpowiedz
Ronaldo - 19 minut temu, *.myvzw.com

Może lepiej jednak nie… nie spać chopaki szukać szukać lol

odpowiedz
Luka - 23 minuty temu, *.play-internet.pl

I po co?
Może warto spróbować wyciągnąć Rodado z wisly...
Tak wiem ciężko

odpowiedz
Agius - 25 minut temu, *.vectranet.pl

"W ubiegłym sezonie Colak wystąpił w 26 meczach Serie B, w których zdobył 1 bramkę i miał 3 asysty."

To już chyba wolałem poprzednią miotłę ściągającą "królów strzelców"

odpowiedz
LWST - 28 minut temu, *.plus.pl

Czemu nigdzie nie ma info co ze zdrowiem Nsame ??🤨🧐

odpowiedz
Piotrek - 19 minut temu, *.gigainternet.pl

@LWST: czytałem ze zerwany achilles, 6 miesięcy przerwy niestety

odpowiedz
narzekacze won - 28 minut temu, *.play-internet.pl

wy nie kumacie ,że to jest transfer na tu i teraz?? zastępstwo na biegu, widocznie nie ma opcji na nic innego.

Narzekacze pier&dolone🤬

odpowiedz
Roma - 29 minut temu, *.wind.it

Jeśli o mnie chodzi - wolałbym dobrego bramkarza

odpowiedz
Legionista - 31 minut temu, *.orange.pl

To jest chyba żart...Serie B i jedna bramka? Super strzelec 31 lat...brawo... Wolę Angielskiego z Aek L.😛

odpowiedz
Ja - 32 minuty temu, *.orange.pl

Legia - niskim mówimy nie , nie dla niskich. Jeśli nie masz głowy w chmurach, nie chcemy Cię.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 37 minut temu, *.orange.pl

No, to wygląda na zastępstwo. Przynajmniej klub jest gotowy i ma kandydata od razu.

odpowiedz
majusL@legionista.com - 38 minut temu, *.214.93

zajebiste statystyki. wrecz powalajace :)
komedii ciag dalszy

odpowiedz
Olisadebe - 41 minut temu, *.centertel.pl

Prze-kot

odpowiedz
R - 42 minuty temu, *.play-internet.pl

Kocur 26 meczy 1 gol i 1 asysta. To lepiej zostawić shurina bo inaczej to półtora mln euro w błoto a myślę
Że
Z ,5 goli strzeli 🤭

odpowiedz
szyder gang - 16 minut temu, *.play.pl

@R: Defensywny napastnik🤡

odpowiedz
bolo - 42 minuty temu, *.net.pl

no faktycznie na strzelał tych bramek ze głowa mała ... komedii ciag dalszy ;)

odpowiedz
expat - 43 minuty temu, *.34.244

Oby to była umowa w stylu 1+1 zważywszy że to właściwie gość z łapanki.

Czy my kiedyś przerwiemy to błędne koło w którym zmienia się trener, następnie jest pomysł na zmianę spodobu gry, to pociąga za sobą rewolucję kadrową. Drużyna po rewolucji nie jest zgrana (na to potrzeba czasu, którego już totalnie brakuje jak się gra co 3 dni i 50 spotkań w sezonie) i musi się nauczyć nowego systemu więc w międzyczasie traci punkty. Mistrzostwa nie ma więc leci trener. Przychodzi nowy i tak w koło Macieju.

Teraz jest idealny moment, żeby w końcu zarobić grubą kasę, bo dzięki rankingowi ligowemu nie dość że do pucharów wejdzie 5 a nie 4 zespoły to jeszcze większość nie będzie zaczynała od pierwszej czy drugiej rundy. Co za tym idzie przerwa letnia może być dłuższa, więcej czasu na zgrupowaniu i transfery przed zgrupowaniem.

Tylko, żeby przełamać ten krąg niemocy potrzeba stabilizacji i czasu, a z tym to wiadomo jak u nas jest.

odpowiedz
Sidik - 43 minuty temu, *.proxnet.pl

Napastnik...26 meczów i 1 bramka. O matko i córko....

odpowiedz
szyder gang - 38 minut temu, *.play.pl

@Sidik: Defensywny napastnik🤡

odpowiedz
Kowal.Irlandia - 44 minuty temu, *.50.233

Ale ma statystyki grube

odpowiedz
Mkaesiak - 44 minuty temu, *.interkam.pl

o jezuuuuuu....takie udane transfery a tu taki babol...skad oni go wzieli chryste panie

odpowiedz
Malcz - 45 minut temu, *.centertel.pl

Hahahaa padłem

odpowiedz
Syn Trenera - 45 minut temu, *.plus.pl

Matko wiekszego dziada nie było na serio.... dobrze że nie Mięciel z Podbroznym ☠️

odpowiedz
xD - 45 minut temu, *.vectranet.pl

kolejny kocór 🤣 🤣 😂 😂 🤣

odpowiedz
Andre as - 46 minut temu, *.play.pl

Kupujemy koszykarzy.

odpowiedz
Chudy Grubas - 47 minut temu, *.79.201

No tygrysem bym go nie nazwał.

odpowiedz
Kosiniak - 44 minuty temu, *.play-internet.pl

@Chudy Grubas: Tygrys jest tylko jeden

odpowiedz
