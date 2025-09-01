Transfery
Colak ma zostać nowym napastnikiem Legii
Antonio Colak zostanie nowym napastnikiem Legii - poinformował Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego. 31-letni Chorwat był już dogadany z Górnikiem Zabrze i przechodził testy medyczne, ale ich nie dokończył, w przyszła oferta z Warszawy.
Od niedzieli stołeczny klub prowadzi pilne poszukiwania zastępcy kontuzjowanego Jean-Pierra Nsame.
Colak ma 188 cm wzrostu. Jego umowa ze Spezia Calcio wygasła w czerwcu. W przeszłości występował m.in. w Hoffenheim, HNK Rijeka, PAOK-u Saloniki, Malmo FF, Rangers FC czy Parmie. W sezonie 2014/15 miał epizod w polskiej Ekstraklasie, gdzie reprezentował barwy Lechii Gdańsk.
W ubiegłym sezonie Colak wystąpił w 26 meczach Serie B, w których zdobył 1 bramkę i miał 3 asysty.