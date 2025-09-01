Colak ma zostać nowym napastnikiem Legii

Od niedzieli stołeczny klub prowadzi pilne poszukiwania zastępcy kontuzjowanego Jean-Pierra Nsame. Colak ma 188 cm wzrostu. Jego umowa ze Spezia Calcio wygasła w czerwcu. W przeszłości występował m.in. w Hoffenheim, HNK Rijeka, PAOK-u Saloniki, Malmo FF, Rangers FC czy Parmie. W sezonie 2014/15 miał epizod w polskiej Ekstraklasie, gdzie reprezentował barwy Lechii Gdańsk. W ubiegłym sezonie Colak wystąpił w 26 meczach Serie B, w których zdobył 1 bramkę i miał 3 asysty.

Antonio Colak zostanie nowym napastnikiem Legii - poinformował Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego. 31-letni Chorwat był już dogadany z Górnikiem Zabrze i przechodził testy medyczne, ale ich nie dokończył, w przyszła oferta z Warszawy.

Komentarze (33)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

12 kufli - 1 minutę temu, *.centertel.pl to może niech do Pekharta zadzwonią. Gorszy na pewno nie będzie odpowiedz

Kibic - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl A gdzie bramkarz? Kacper nie miałby miejsca w żadnym innym klubie czołówki ekstraklasy, tylko u nas. Nie wygramy ligi bez kozaka w bramce. odpowiedz

Kobo(L)t - 6 minut temu, *.centertel.pl Co za szrot. Byle w LKE zarejestrować. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 8 minut temu, *.cdn77.com Aruberana 2.0, albo ten Chińczyk, jak on miał?😎 odpowiedz

Mkaesiak - 8 minut temu, *.interkam.pl jeszcze bramkarz bo Kacper to slabeusz i wpuszcza wszystko jak leci..... odpowiedz

Fan Kacpera - 10 minut temu, *.t-mobile.pl W sezonie zdobył 1 bramkę i zanotował 3asysty dalszy komentarz chyba nie jest potrzebny. Na bramkarzy w ekstraklasie padł blady strach. odpowiedz

Marcel - 14 minut temu, *.plus.pl Lepszy niż Pululu🤪 odpowiedz

Ronaldo - 19 minut temu, *.myvzw.com Może lepiej jednak nie… nie spać chopaki szukać szukać lol odpowiedz

Luka - 23 minuty temu, *.play-internet.pl I po co?

Może warto spróbować wyciągnąć Rodado z wisly...

Tak wiem ciężko odpowiedz

Agius - 25 minut temu, *.vectranet.pl "W ubiegłym sezonie Colak wystąpił w 26 meczach Serie B, w których zdobył 1 bramkę i miał 3 asysty."



To już chyba wolałem poprzednią miotłę ściągającą "królów strzelców" odpowiedz

LWST - 28 minut temu, *.plus.pl Czemu nigdzie nie ma info co ze zdrowiem Nsame ??🤨🧐 odpowiedz

Piotrek - 19 minut temu, *.gigainternet.pl @LWST: czytałem ze zerwany achilles, 6 miesięcy przerwy niestety odpowiedz

narzekacze won - 28 minut temu, *.play-internet.pl wy nie kumacie ,że to jest transfer na tu i teraz?? zastępstwo na biegu, widocznie nie ma opcji na nic innego.



Narzekacze pier&dolone🤬 odpowiedz

Roma - 29 minut temu, *.wind.it Jeśli o mnie chodzi - wolałbym dobrego bramkarza odpowiedz

Legionista - 31 minut temu, *.orange.pl To jest chyba żart...Serie B i jedna bramka? Super strzelec 31 lat...brawo... Wolę Angielskiego z Aek L.😛 odpowiedz

Ja - 32 minuty temu, *.orange.pl Legia - niskim mówimy nie , nie dla niskich. Jeśli nie masz głowy w chmurach, nie chcemy Cię. odpowiedz

Mateusz z Gór - 37 minut temu, *.orange.pl No, to wygląda na zastępstwo. Przynajmniej klub jest gotowy i ma kandydata od razu. odpowiedz

majusL@legionista.com - 38 minut temu, *.214.93 zajebiste statystyki. wrecz powalajace :)

komedii ciag dalszy odpowiedz

Olisadebe - 41 minut temu, *.centertel.pl Prze-kot odpowiedz

R - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Kocur 26 meczy 1 gol i 1 asysta. To lepiej zostawić shurina bo inaczej to półtora mln euro w błoto a myślę

Że

Z ,5 goli strzeli 🤭 odpowiedz

szyder gang - 16 minut temu, *.play.pl @R: Defensywny napastnik🤡 odpowiedz

bolo - 42 minuty temu, *.net.pl no faktycznie na strzelał tych bramek ze głowa mała ... komedii ciag dalszy ;) odpowiedz

expat - 43 minuty temu, *.34.244 Oby to była umowa w stylu 1+1 zważywszy że to właściwie gość z łapanki.



Czy my kiedyś przerwiemy to błędne koło w którym zmienia się trener, następnie jest pomysł na zmianę spodobu gry, to pociąga za sobą rewolucję kadrową. Drużyna po rewolucji nie jest zgrana (na to potrzeba czasu, którego już totalnie brakuje jak się gra co 3 dni i 50 spotkań w sezonie) i musi się nauczyć nowego systemu więc w międzyczasie traci punkty. Mistrzostwa nie ma więc leci trener. Przychodzi nowy i tak w koło Macieju.



Teraz jest idealny moment, żeby w końcu zarobić grubą kasę, bo dzięki rankingowi ligowemu nie dość że do pucharów wejdzie 5 a nie 4 zespoły to jeszcze większość nie będzie zaczynała od pierwszej czy drugiej rundy. Co za tym idzie przerwa letnia może być dłuższa, więcej czasu na zgrupowaniu i transfery przed zgrupowaniem.



Tylko, żeby przełamać ten krąg niemocy potrzeba stabilizacji i czasu, a z tym to wiadomo jak u nas jest. odpowiedz

Sidik - 43 minuty temu, *.proxnet.pl Napastnik...26 meczów i 1 bramka. O matko i córko.... odpowiedz

szyder gang - 38 minut temu, *.play.pl @Sidik: Defensywny napastnik🤡 odpowiedz

Kowal.Irlandia - 44 minuty temu, *.50.233 Ale ma statystyki grube odpowiedz

Mkaesiak - 44 minuty temu, *.interkam.pl o jezuuuuuu....takie udane transfery a tu taki babol...skad oni go wzieli chryste panie odpowiedz

Malcz - 45 minut temu, *.centertel.pl Hahahaa padłem odpowiedz

Syn Trenera - 45 minut temu, *.plus.pl Matko wiekszego dziada nie było na serio.... dobrze że nie Mięciel z Podbroznym ☠️ odpowiedz

xD - 45 minut temu, *.vectranet.pl kolejny kocór 🤣 🤣 😂 😂 🤣 odpowiedz

Andre as - 46 minut temu, *.play.pl Kupujemy koszykarzy. odpowiedz

Chudy Grubas - 47 minut temu, *.79.201 No tygrysem bym go nie nazwał. odpowiedz

Kosiniak - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @Chudy Grubas: Tygrys jest tylko jeden odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.