Transfery

Kacper Urbański krok od Legii

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 19:37 źródło: meczyki.pl

Media włoskie i polskie informują, że Legia Warszawa osiągnęła porozumienie z włoskim klubem Bologna FC w sprawie transferu Kacpra Urbańskiego. Zawodnik uzgodnił także warunki kontraktu ze stołecznym klubem.









Według informacji Tomasza Włodarczyka z meczyki.pl Legia zapłaci Włochom za 20-letniego Polaka 2-2,5 mln euro łącznie z łatwymi do spełnienia bonusami. Bologna zagwarantowała sobie także wysoki procent od kolejnego transferu zawodnika. Urbański ma podpisać trzyletni kontrakt. Wcześniej włoskie media informowały o kwocie 3,5 mln euro i 30% od kolejnej sprzedaży i 4-letnim transferze.



W Legii 20-latek ma zarabiać 600 tys. euro rocznie.



