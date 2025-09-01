Kacper Urbański - fot. Maciek Gronau
Kacper Urbański krok od Legii

źródło: meczyki.pl

Media włoskie i polskie informują, że Legia Warszawa osiągnęła porozumienie z włoskim klubem Bologna FC w sprawie transferu Kacpra Urbańskiego. Zawodnik uzgodnił także warunki kontraktu ze stołecznym klubem.



Według informacji Tomasza Włodarczyka z meczyki.pl Legia zapłaci Włochom za 20-letniego Polaka 2-2,5 mln euro łącznie z łatwymi do spełnienia bonusami. Bologna zagwarantowała sobie także wysoki procent od kolejnego transferu zawodnika. Urbański ma podpisać trzyletni kontrakt. Wcześniej włoskie media informowały o kwocie 3,5 mln euro i 30% od kolejnej sprzedaży i 4-letnim transferze.

W Legii 20-latek ma zarabiać 600 tys. euro rocznie.


Komentarze (20)

Sebo(L) - 2 minuty temu, *.vectranet.pl

Testy medyczne we wtorek. Obecna wartość rynkowa według transfermarkt to 6 mln euro więc deal wydaje się być OK. Miejmy tylko nadzieję,że Urbański pokaże jakość bo chłopak technikę użytkową ma co pokazał w reprezentacji.

Kibic - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

Potrzebujemy jeszcze bramkarza który nam wygra kilka punktów w sezonie. Od kilku lat takiego nie mamy.

Piatkowski i Urbański - szok ❤️💪

Pigwa - 12 minut temu, *.play-internet.pl

Niby dobry grajek. Ale coś drogo. Jestem na nie.

Alojzy - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Transfery są OK ale wyniki w ekstraklapie się nie zgadzają!

Tom - 24 minuty temu, *.vectranet.pl

Nie jestem przekonany co do tego transferu.
W żadnym klubie różnicy do tej pory nie robił i statystyk też nie miał powalających.
Płacimy sporo tylko dlatego że jest młody.
Oby ten transfer nie odbił się czkawką.

Guny - 16 minut temu, *.t-mobile.pl

@Tom: kurde stary, to rzuc nazwisko pilkarza ktory cie przekonuje🙂 do tego takiego ktory gra na sensownym poziomie, rokuje na zarobek (w miarę młody) i nas na niego stać 😎

Zdzicho - 7 minut temu, *.tpnet.pl

@Tom: w żadnym klubie na niego nie stawiali. To że młody to super

Kibic - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Tom: Ehh… W klubie gdzie niedawno grali Rosołek, Celhaka i ten Ukrainiec wiecznie kontuzjowany teraz narzeka się na transfer gościa, który rok temu gram jak równy z równym z Francja na euro… Nieźle. Przecież mamy Goncalvesa, prawda?

Michał - 27 minut temu, *.plus.pl

Podobno już po transferze. Oblał testy.

Bbb - 4 minuty temu, *.tpnet.pl

@Michał: chyba sam się zlałeś tylko nie wiem czy z zazdrosci czy jak?

Roma - 28 minut temu, *.wind.it

Oby, oby …

Ronaldo - 31 minut temu, *.myvzw.com

Zaczynamy robić transfery pod nowego trenera lol Ja akurat uważam że to dobry prognostyk

abcd - 33 minuty temu, *.play.pl

Super wiadomość

Chcemy ogóra a nie kocura - 36 minut temu, *.orange.pl

jesteśmy na nie

szkurin won - 26 minut temu, *.play-internet.pl

@Chcemy ogóra a nie kocura: ogóra to chce twoja żona chyba,ze tak tu płaczesz pod każdym komentarzem

toomiacab - 16 minut temu, *.centertel.pl

@szkurin won: 😂😂😂

Kieł - 40 minut temu, *.135.54

To byłby gruby transfer.

Siwy - 41 minut temu, *.180.171

Witamy!🔥

Guny - 47 minut temu, *.223.42

No mały kosmos jesli to wypali!🚀

expat - 41 minut temu, *.34.244

@Guny: Kosmos to będzie jak on u nas od razu odpali.

