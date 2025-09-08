Rezerwy
Wyniki 7. kolejki III ligi. Przełożony mecz Legii II
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 7. kolejki III ligi. Na czele tabeli plasuje się Ząbkovia, która wygrała na wyjeździe z GKS-em Bełchatów 6-3. Spotkanie pomiędzy Wisłą II Płock i Legią II Warszawa zostało przełożone na 17 września.
7. kolejka:
Broń Radom 2-0 (1-0) Wigry Suwałki
GKS Wikielec 0-2 (0-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki
Jagiellonia II Białystok 0-0 Znicz Biała Piska
KS CK Troszyn 6-0 (1-0) Widzew II Łódź
ŁKS Łomża 3-0 (1-0) Olimpia Elbląg
KS Wasilków 0-0 Mławianka Mława
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 (0-0) Warta Sieradz
GKS Bełchatów 3-6 (2-0) Ząbkovia Ząbki
17.09. g. 13:00 Wisła II Płock - Legia II Warszawa
