LFC: Nabory dla młodzieży na judo, boks, kick-boxing, zapasy

Poniedziałek, 8 września 2025 r. 19:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od września w Legia Fight Club ruszają treningi judo dla dzieci od 6. roku życia. Zajęcia prowadzić będzie trener Maciek i odbywać się będą one we wtorki i czwartki o 17:30. Na zajęcia należy zabrać strój sportowy (koszulka i spodenki), te odbywają się na macie bez obuwia. Zapisy możliwe przed zajęciami w recepcji klubu. Możliwy także kontakt telefoniczny 22 529-87-24 lub mailowy biuro@lfc.waw.pl



Młodzież od 12. roku życia zapraszamy także na treningi kick-boxingu (z trenerm Igorem Kuczyńskim), boksu (z Mikołajem Mazurkiem). Z kolei od 16. roku życia można w LFC trenować zapasy pod MMA z trenerem Michałem Rusem. Zapraszamy!

