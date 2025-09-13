REKLAMA
Rezerwy

III liga: Warta Sieradz 3-2 Legia II Warszawa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z Wartą Sieradz 2-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają 17 września w Płocku, kiedy to zmierzą się w ramach zaległej, 7. kolejki z Wisłą II. 




To druga porażka Legii II w obecnym sezonie. 


III liga: Warta Sieradz 3-2 (1-0) Legia II Warszawa

1-0 - 30' Ołeh Trubnikow

2-0 - 52' Piotr Mielczarek

2-1 - 60' Adam Ryczkowski (k)

3-1 - 61' Jakub Piela

3-2 - 84' Pascal Mozie


Legia II (skład wyjściowy): 1. Wojciech Banasik, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 9. Przemysław Mizera, 7. Cyprian Pchełka


Warta: 71. Mykyta Zelenskij, 4. Jakub Murat, 7. Piotr Mielczarek, 10. Jakub Piela, 16. Mateusz Lis, 17. Ołeh Trubnikow, 18. Damian Ślesicki, 20. Szymon Pietrzak, 21. Duilio, 43. Kacper Drzazga, 99. Bartłomiej Kręcichwost


żółte kartki: Duilio, Janiszewski - Mozie


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




