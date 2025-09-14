Legia Warszawa 14-58 Sparta Jarocin
W meczu 2. kolejki 1. ligi rugby Legia Warszawa przegrała 14-58 ze Spartą Jarocin. Do przerwy legioniści przegrywali 14-29.
Kolejne spotkanie rozegrają za 2 tygodnie na wyjeździe z Rugby Wrocław.
I liga: Legia Warszawa 14-58 (14-29) Sparta Jarocin
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Bartosz Bardziński, 4. Stanisław Ścibor, 5. Marcin Kalata, 6. Dawid Poznański, 7. Oskar Zawadzki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Maciej Lenartowicz, 12. Kornel Szeląg, 13. Simon Mikaberidze, 14. Hubert Stelmaszyński, 15. Artur Bryl
rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Waldemar Razik, 18. Maksymilian Będkowski, 19. Robert Sobiesiak, 20. Demetrio Pyiuka, 21. Jakub Woźniak, 22. Igor Sobiesiak, 23. Wojciech Borys, 24. Wojciech Kwiatkowski
Centrum informacji o rugby Legii