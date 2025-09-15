Wyniki 8. kolejki III ligi. Druga porażka Legii
W weekend rozegrano mecze 8. kolejki III ligi. Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z Wartą Sieradz 2-3 i zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli. To druga porażka stołecznego zespołu w tym sezonie. Prowadzi Ząbkovia, która ma na swoim koncie 7 zwycięstw i jedną porażkę.
8. kolejka:
Ząbkovia Ząbki 2-0 ŁKS Łomża
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-2 Broń Radom
Jagiellonia II Białystok 1-1 Wisła II Płock
Olimpia Elbląg 1-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Warta Sieradz 3-2 (1-0) Legia II Warszawa
Znicz Biała Piska 1-3 Widzew II Łódź
Mławianka Mława 2-3 GKS Bełchatów
Wigry Suwałki 0-0 GKS Wikielec
KS Wasilków 3-2 KS CK Troszyn
