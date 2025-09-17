Adam Ryczkowski - fot. Woytek / Legionisci.com
Rezerwy

III liga: Wisła II Płock 1-2 Legia II Warszawa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 7. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Wisłą II Płock 2-1. Do przerwy było 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 21 września przy Łazienkowskiej z Olimpią Elbląg.




W 11. minucie Adam Ryczkowski oddał strzał lewą nogą, dając Legii prowadzenie 1-0. W 23. minucie do wyrównania uderzeniem bezpośrednio z rzutu rożnego wyrównał Szymon Leśniewski. 3 minuty później Adam Ryczkowski nie wykorzystał rzutu karnego - trafił w słupek. W 57. minucie z bliskiej odległości do bramki trafił Dawid Kiedrowicz po podaniu Ryczkowskiego. 


III liga: Wisła II Płock 1-2 (1-1) Legia II Warszawa

0-1 - 11' Adam Ryczkowski

1-1 - 23' Szymon Leśniewski

1-2 - 57' Dawid Kiedrowicz


Wisła II: 1. Oskar Klat, 4. Bartłomiej Luśniewski, 5. Filip Zając (45' 21. Jakub Głaz), 6. Piotr Krawczyk, 8. Filip Lodziński, 14. Marcin Więckowski, 18. Szymon Łapiński (78' 10. Krzysztof Janus), 19. Szymon Leśniewski, 20. Jakub Miarka, 24. Oskar Tomczyk, 25. Jakub Serwach


Legia II: 1. Wojciech Banasik, 18. Jeremiah White (78' 20. Samuel Kovacik), 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak (87' 30. Maciej Ruszkiewicz), 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra (87' 21. Filip Jania), 17. Dawid Kiedrowicz (79' 22. Karol Kosiorek), 11. Adam Ryczkowski (71' 9. Przemysław Mizera), 7. Cyprian Pchełka


żółte kartki: Zając - Ryczkowski


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




Komentarze (2)

snajper24 - 11 minut temu, *.194.246

A Kun gdzie się podziewa?

Dario - 3 minuty temu, *.inetia.pl

@snajper24: Za słaby na rezerwy

