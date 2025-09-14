Damian Szymański - fot. Woytek / Legionisci.com
Szymański: Musimy potwierdzić naszą jakość

Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Na pewno szkoda tej ostatniej akcji meczu. Przez całe spotkanie graliśmy i zasłużyliśmy na zero z tyłu, a przy ostatniej szansie goście zdołali nam strzelić. Najważniejsze są jednak trzy punkty i dobra gra całego zespołu - powiedział po zwycięstwie z Radomiakiem Radom pomocnik Legii, Damian Szymański.



 


- Udało się fajnie strzelić. Bramka zawsze cieszy. Najważniejsze są jednak trzy punkty. Cieszy również to, że nowi zawodnicy dostali swoje szanse i zaczęliśmy łapać rytm. Przerwa reprezentacyjna pozwoliła nam popracować z trenerem w trochę dłuższym wymiarze czasowym. Mam nadzieję, że nasze zgranie będzie wyglądać coraz lepiej i pokażemy na co nas stać. Mamy dużą jakość i musimy to teraz potwierdzić.


- Czy ciągłe zmiany w składzie powodują, że trzeba więcej myśleć na boisku? Na pewno w jakimś stopniu jest to ciężkie do odnalezienia się, ale jesteśmy na tyle doświadczeni, że nie powinniśmy poświęcać wiele czasu, by się do tego przyswoić. Dłuższa przerwa pozwoliła nam się zaadaptować do tych warunków i pokazać nasze możliwości na boisku.




Komentarze (3)

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jesteś po prostu dobry, i to cieszy człowieka👍

ws - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nareszcie mamy klasowego defensywnego. Tylko obawiam się że przy mniej tolerancyjnym arbitrze będzie czerwona.

Ja - 1 godzinę temu, *.play.pl

Dobry występ, bardzo fajne długie piłki, ogólnie 6 pełną gębą

