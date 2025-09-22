Legia lepsza w meczu przyjaźni. Wyniki 9. kolejki III ligi
W weekend rozegrano mecze 9. kolejki III ligi. Legia II na stadionie przy Łazienkowskiej podjęła w meczu przyjaźni Olimpię Elbląg. Lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 4-2. Legia zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli. Prowadzi Ząbkovia, która ma 3 punkty przewagi.
Wyniki 9. kolejki:
Broń Radom 2-0 (1-0) Znicz Biała Piska
Wisła II Płock 2-2 (1-2) Ząbkovia Ząbki
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-2 (1-1) Jagiellonia II Białystok
KS CK Troszyn 0-0 Warta Sieradz
ŁKS Łomża 1-1 (0-0) Wigry Suwałki
GKS Bełchatów 3-1 (1-0) KS Wasilków
Mławianka Mława 1-2 (0-2) GKS Wikielec
Widzew II Łódź 0-2 (0-2) Lechia Tomaszów Mazowiecki
Legia II Warszawa 4-2 (0-1) Olimpia Elbląg
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
