Relacja z trybun: Doping zdecydowanie poniżej naszego poziomu

Wtorek, 16 września 2025 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po dwutygodniowej przerwie, spowodowanej meczami reprezentacji, wróciliśmy na trybuny. W niedzielę przy Ł3 rozgrywany był mecz przyjaźni z Radomiakiem. Radomianie, tak jak na wszystkich dotychczasowych meczach na nowym stadionie, zajęli miejsca pośród nas na Żylecie. Trzeba przyznać, że tego dnia nasz doping był wybitnie przeciętny... a biorąc pod uwagę nasze możliwości - słaby.









Spotkanie rozgrywane było w obiadowej porze - w niedzielę o 14:45, do czego ostatnimi czasy nie przywykliśmy. Choć oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie dla naszej słabszej dyspozycji wokalnej. Oczywiście w wielu miejscach tzw. "umacnianie zgody" trwało już od piątku. W niedzielę deszczowa aura nie sprzyjała do melanżu w plenerze, ale i tak wielu fanów z Radomia przed meczem odwiedziło Źródełko.



Na samym stadionie na dolnej kondygnacji Żylety wywieszone zostały same flagi RKS-u. Od lewej: Radomiak, Warchoły, Ultras, Radomscy Chuligani, Radomiak, Ś.P. Gacek (na gnieździe), Radomiak, Legia i Radomiak. Na gnieździe, obok Kamila, pojawił się także gniazdowy Radomiaka. Wśród bębniarzy był także reprezentant naszych radomskich przyjaciół. Warto wspomnieć, że tego dnia na gnieździe debiutowały dwa nowe bębny... Choć pewnie ich "potencjał" będzie można ocenić po meczu, kiedy nasze zaangażowanie będzie zdecydowanie lepsze.









Na trybunie Deyny wisiał transparent zachęcający do licznego wyjazdu w grudniu do Erywania ("Wszyscy do... Armenii! 11.12.25"). Dotychczas mobilizowaliśmy się do licznych eskapad do Wrocławia, czy Gdańska, teraz chcemy w jak najlepszej liczbie udać się do Armenii, gdzie czeka na nas 900 biletów. Daleko? Drogo? Jest jeszcze bardzo dużo czasu na organizację wyjazdu tak, by nie zbankrutować.





fot. Mishka / Legionisci.com





fot. Mishka / Legionisci.com



Na murawie długo była kopanina, do której niestety zdążyliśmy już przywyknąć, ale w drugiej połowie legioniści wykorzystali kilka sytuacji i ostatecznie wynik meczu jest na pewno o wiele bardziej okazały aniżeli sama gra. W II części spotkania śpiewaliśmy m.in. na dwie strony "Legia i Radomiak, Radomiak i Legia". Poziom decybeli podkręciliśmy m.in. około 70. minuty, kiedy zarzucona została pieśń "Gdybym jeszcze raz...". To zdecydowanie najgłośniejszy moment tego dnia. Na koniec śpiewaliśmy, jak na każdym meczu przyjaźni - "Legia, Radomiak, niech ta przyjaźń wiecznie trwa". Stadion opuszczaliśmy w zupełnie różnych nastrojach - nasi przyjaciele z Radomia na pewno nie mieli powodów do zadowolenia - na wygraną swojej drużyny czekają od 3 sierpnia.



Przed nami sobotni wyjazd do Częstochowy, na który jak zwykle mamy garstkę biletów... W niedzielę, 21 września o 15:00 przy Łazienkowskiej odbędzie się mecz przyjaźni Legia II - Olimpia. Serdecznie zapraszamy na trybuny wszystkich fanatyków. Do stolicy przyjedzie liczna grupa naszych przyjaciół z Elbląga i mamy nadzieję wspólnie stworzyć niezapomnianą atmosferę. Nie zastanawiajcie się ani chwili - wpadajcie koniecznie!



P.S. Na trybunie rodzinnej obecna była liczna grupa kibiców z Góry Kalwarii z malowanym transparentem "Góra Kalwaria" z herbem naszego klubu.



Frekwencja: 27 019

Kibiców gości:

Flagi gości: 6



Autor: Bodziach

