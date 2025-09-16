fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
UEFA ukarała Legię za mecz z Hibernian FC

Redakcja, źródło: Legionisci.com

UEFA ukarała Legię Warszawa za mecz 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC, który został rozegrany 28 sierpnia. Stołeczny klub musi zapłacić 41 625 euro. 



 


Na klub  nałożono trzy kary:
4 500 euro – za niewłaściwe zachowanie drużyny (Art. 15(4) DR),
30 000 euro – za użycie materiałów pirotechnicznych na trybunach (Art. 16(2)(c) DR),
7 125 euro – za rzucanie przedmiotami (Art. 16(2)(b) DR).


Łącznie Legia będzie musiała zapłacić 41 625 euro.


 




Komentarze (1)

