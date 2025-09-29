fot. PZPN
Rezerwy

Wyniki 10. kolejki III ligi. Legia wiceliderem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 10. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Wigrami Suwałki i zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli. Prowadzi Ząbkovia, która odniosła wysokie zwycięstwo nad Świtem. 



 


10. kolejka:
GKS Wikielec 1-2 Wisła II Płock
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-1 ŁKS Łomża
Olimpia Elbląg 1-1 KS CK Troszyn
KS Wasilków 2-3 Widzew II Łódź
Warta Sieradz 2-1 GKS Bełchatów
Ząbkovia Ząbki 5-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Znicz Biała Piska 1-3 Mławianka Mława
Wigry Suwałki 2-4 Legia II Warszawa
Jagiellonia II Białystok 1-0 Broń Radom


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




