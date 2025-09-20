Koszykówka

Carl Ponsar nowym zawodnikiem Legii

Sobota, 20 września 2025 r. 15:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

W związku z urazem Race'a Thompsona, koszykarska Legia zdecydowała się na krótkoterminowy kontrakt nowego zawodnika na pozycję silnego skrzydłowego. Do naszego klubu dołączył 28-letni Francuz, Carl Ponsar, który ostatnie dwa sezony spędził w AS Alsace w drugiej lidze francuskiej. Zawodnik podpisał dwumiesięczny kontrakt.

W minionych rozgrywkach grał w finale play-off Pro B o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej z Le Portel - jego zespół przegrał serię finałową 1:2. W przeszłości grał także w Lille, Toulouse oraz Rouen. Przed kilku laty występował także w młodzieżowych reprezentacjach Francji - do lat 17 oraz 18. Zawodnik przebywa z naszym zespołem na przedsezonowym turnieju w Estonii. Szansę na oficjalny debiut z eLką na piersi będzie miał w sobotę, 27 września, kiedy podopieczni Heiko Rannuli zagrają w turnieju o Superpuchar Polski z Treflem Sopot.



Imię i nazwisko: Carl Ponsar

Data i miejsce urodzenia: 02.04.1997 (28 lat), Mont-Saint-Aignan (Francja)

Pozycja: silny skrzydłowy

Wzrost: 203 cm

Kluby:

2024/25 AS Alsace (II liga francuska) - 31 meczów, śr. 24.5 min., 12.9 pkt., 4.5 zb., 2.2 as.

2023/24 AS Alsace (II liga francuska) - 30 meczów, śr. 25.3 min., 13.3 pkt., 4.8 zb., 2.5 as.

2022/23 Lille Métropole BC (II liga francuska) - 25 meczów, śr. 21.2 min., 12.4 pkt., 4.5 zb., 2.2 as.

2021/22 Toulouse BC (III liga francuska) - 10 meczów, śr. 25.7 min., 16.4 pkt., 4.8 zb., 1.7 as.

2019/20 Rouen Métropole Basket (II liga francuska) - 3 mecze, 19 min., 5.7 pkt., 2.0 zb.

2018/19 Rouen Métropole Basket (II liga francuska) - 26 meczów, śr. 21.2 min., 9.2 pkt., 3.7 zb.

2017/18 Rouen Métropole Basket (II liga francuska) - 30 meczów, śr. 17.8 min., 6.9 pkt., 2.5 zb.

2016/17 Rouen Métropole Basket (II liga francuska) - 31 meczów, śr. 15.6 min., 5.5 pkt., 2.6 zb.

2015/16 Rouen Métropole Basket (I liga francuska) - 16 meczów, śr. 11 min., 3.4 pkt., 1.1 zb.

2014/15 Rouen Métropole Basket (I liga francuska) - 8 meczów, śr. 7.6 min., 1.3 pkt., 1.0 zb.



