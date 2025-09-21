Kontrowersyjny karny dla Rakowa. Przybył: Decyzja mogła być tylko jedna
Wiele kontrowersji w sobotnim meczu wzbudziła sytuacja z końcówki pierwszej połowy, gdy po interwencji VAR, sędzia Jarosław Przybył zmienił decyzję z boiska i podyktował rzut karny dla Rakowa Częstochowa. W niedzielę arbiter wypowiedział się na ten temat w programie Meczyki.pl.
- W pierwszym tempie widziałem, że doszło do kontaktu i wydawało się z perspektywy boiska, że ręka Stojanovicia po kontakcie z Arseniciem była ułożona naturalnie. Byłem dobrze ustawiony i tak to zinterpretowałem. Natomiast analiza VAR wymaga spojrzenia w szczegółach i posługiwania się kryteriami - powiedział Przybył, a następnie dodał:
- Cała sytuacja wyglądała tak: Zawodnik Legii od początku wyskoczył z ręką nienaturalnie uniesioną do góry i wziął na siebie ryzyko tej interwencji. Zawodnik Rakowa patrzył na piłkę, a widząc naskakującego na niego przeciwnika, wystawił rękę – my to nazywamy „na zderzak” – żeby zamortyzować zderzenie. Nie ma wątpliwości, że ręka była poza obrysem ciała, ułożona w sposób nienaturalny – to oznacza przewinienie. Jedyną moją wątpliwością z boiska było, czy ułożenie ręki Arsenicia nie spowodowało faulu na zawodniku Legii. Ale moim zdaniem nie – to była forma zabezpieczenia się.
- Z perspektywy boiska rzeczywiście można było odnieść wrażenie, że to Arsenić popchnął rywala. Ale w całej sekwencji Stojanović wyskoczył w jego kierunku z ręką wysoko w górze, wpadł na niego i na jego rękę. Oczekiwał miękkiego faulu, ale przelicytował. Decyzja mogła być tylko jedna: rzut karny.
- Gdybym dzisiaj jeszcze raz zobaczył tę sytuację, musiałbym podjąć taką samą decyzję. Czy doszło do zagrania piłki ręką? Tak, ewidentnie. Po drugie – czy Arsenić zrobił coś więcej, co można by uznać za przewinienie? Moim zdaniem nie. On po prostu wystawił rękę, widząc że rywal na niego skacze. Nie widzę dodatkowego ruchu Arsenicia w stronę przeciwnika.
- Zadam pytanie odwrotne – wyobraźmy sobie, że ta sytuacja dzieje się w polu karnym Rakowa. Stojanović wyskakuje, spada na tak ustawioną rękę Arsenicia – jest rzut karny dla Legii? Przecież to była zwykła ochrona zdrowia i należy to zrozumieć.
- Kapitan Legii Bartosz Kapustka zgłaszał przede wszystkim wątpliwości związane z wcześniejszym wątpliwym faulem na Tudora na Kapuadim, po którym doszło do tej sytuacji. Wytłumaczyłem mu jednak, ze tego jednak protokół VAR nie obejmuje, bo akcja została wznowiona już rzutem wolnym.
