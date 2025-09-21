Legia II gra z Olimpią (transmisja)
O godzinie 15 w ramach 9. kolejki III ligi Legia II Warszawa rozegra na stadionie przy Łazienkowskiej mecz przyjaźni z Olimpią Elbląg. Zapraszamy na transmisję:
Skłąd Legii na mecz z Olimpią:
1. Gabriel Kobylak - 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak - 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 25. Wojcieh Urbański, 29. Jakub Żewłakow - 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pechełka
Rezerwa: Bienduga, 22. Karol Kosiorek, Patryk Konik, 21. Filip Jania, 6. Aleksander Wyganowski, 15. Samuel Sarudi, 13. Erik Mikanowicz, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedowiecz.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom