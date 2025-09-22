Młodzież: mecze weekendowe
CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia U19 3-0 (1-0) Zagłebie Lubin 07/8
Gole:
1-0 41 min. Samuel Kováčik (as. Jakub Gliwa)
2-0 55 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)
Legia: Jan Bienduga - Jan Leszczyński (60' Bartosz Korżyński [09]), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn - Daniel Foks, Maciej Ruszkiewicz Ż (84' Jan Kniat), Filip Przybyłko (Kpt), Samuel Kováčik (72' Stanisław Kubiak) - Szymon Piasta [09], Fabian Mazur [09](80' Jan Gawarecki), Jakub Gliwa [09] Ż(90' Athanassios Christopoulos). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br), Dawid Foks, Maksymilian Dołowy, Dawid Korzeniowski
Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor, Julien Tadrowski, Dominik Ciarkowski
CLJ U17 (2009 i mł.): SMS Resovia Rzeszów 0-3(0-2) Legia U17.
Gole:
0-1 24 min. Daniił Pyłypczuk (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)
0-2 41 min. Bartosz Jukowski (as.Tymoteusz Leśniak)
0-3 51 min. Daniił Pyłypczuk (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)
Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak, Jarosław Kuc [10](62' Szymon Siekaniec [10]), Igor Owczarczyk, Igor Brzeziński [10](70' Filip Kwiecień [10]), Marcel Laszczyk [10], Vu Hoang Nguyen (57' Adam Łukasiewicz [10]), Tymoteusz Leśniak [10], Edouard von Brandt-Etchemendigaray (75' Xavier Dąbkowski [10]), Daniił Pyłypczuk. Rezerwa: Stanisław Kwiatkowski (br)[10], Jan Rodak
Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył
1 liga maz. U18 (2008 i mł.): AP EsKadra Warszawa '08 3-0 Legia Soccer Schools U18
Gole:
1-0 15 min. Adam Jurko
2-0 77 min. Maksymilian Żoch
3-0 85 min. Łukasz Pawlus
Legia LSS: Kacper Zalewski [09] - Yehor Stetskov, Nikodem Skibiński, Jakub Skonieczny, Hryhorij Sydorenko, Fabian Radziński Ż, Patryk Ciborowski, Dominik Rakowiecki (46' Lucjan Napieralski Z), Dmytro Lytowczenko (70' Maximilian Partyka), Kami l Więch, Jakub Drzazga (Kpt)
Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz
I liga okr. U17 (2009 i mł.): Legia Soccer Schools U17 1-4 (1-2) SEMP II Ursynów '09
Gole:
0-1 5 min. Adam Saad
0-2 12 min. Adam Saad
1-2 18 min. Mateusz Sutkowski
1-3 89 min. Kacper Nowak
1-4 90+3 min. Kacper Nowak
Legia LSS: Kacper Zalewski - Jakub Jędrasik, Antoni Rybarczyk, Wiktor Tikhomiroff, Jonatan Pol [11]), Gabriel Zaporski, Tymur Rahulin (70' Eryk Urbanowski [11]), Alex Kraska (65' MArcel Konieczny [11]), Daniło Bilukha, Mateusz Sutkowski, Dmytro Samoilenko
Trener: Piotr Chmiel, Antoni Omondi
CLJ U15(2011 i mł.): AKS SMS Łódź 0–2 (0-1) Legia U15
Gole:
0-1 32 min. Kajetan Zaliwski (as. Marcin Kośmiński)
0-2 51 min. Fryderyk Paprocki (rzut karny)
Legia: Jan Nowicki - Szymon Piegat, Cyprian Lipiński (Kpt), Aleksander Dąbrowski - Aleks Szybalski, Wojciech Kuś (68' Tytus Mendakiewicz), Filip Reszka (75' Szymon Wlazło), Marcin Kośmiński 960' Szymon Traczykowski [12]) - Fryderyk Paprocki (75' Stanisław Maisiuk), Michał Kucała (62' Mikołaj Ćwikilewicz), Kajetan Zaliwski (65' Antoni Kośmider) oraz Gabriel Magdziak (br)
Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński.
Ekstraliga U15 (2011 i mł.): RKS Ursus U15 1-5 (1-2) Legia U14
Gole:
1-0 2 min. Dominik Kowalik
1-1 33 min. Nikodem Staroń (as. Karol Szczepek)
1-2 36 min. Bartłomiej Cząstka (as. Krzysztof Opanowski)
1-3 59 min. Nikodem Staroń (as. Klaudiusz Półtorak)
1-4 64 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Klaudiusz Półtorak)
1-5 69 min. Nikodem Staroń (as. Klaudiusz Półtorak)
W 48 minucie Julian Onyszko obronił rzut karny.
Strzały (celne)[35-80']: Ursus 12 (6) - Legia 9 (7)
Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Ignacy Silski, Jakub Kruk, Krzysztof Opanowski, Filip Jasiński, Karol Szczepek Ż, Karol Grzyb, Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka, Natan Turniak oraz: Dominik Arkuszewski, Oskar Marzec, Aleksander Kocot, Mateusz Krzyczmonik, Łukasz Stankiewicz, Klaudiusz Półtorak
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza
I liga okr. U14 (2012 i mł.): Legia Soccer Schools 0-5 (0-2) AS Milan 2012
Gole:
0-1 7 min. Borys Hausman
0-2 35 min. Iwo Palmowski
0-3 42 min. Dawid Sapijaszko
0-4 47 min. Antoni Postek
0-5 80 min. Iwo Palmowski
Legia LSS: Aleksander Zaremba [13] - Jakub Bujalski [13], Antoni Brociek Ż, Michał Walczuk Ż, Szymon Sawa - Tytus Kozakiewicz [13], Paweł Pacuła, Jakub Opieczyński, Daniel Pietrzycki [13], Karol Frelikowski, Marcel Stępniak oraz: Filip Bryja, Daniił Laiaushuk, Aleksander Pyzel, Maciej Dziankowski, Wiktor Kuśmierz [13]
Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski
1 liga warszawska U13 (2013 i mł.): Marcovia Marki '13 - Legia U13
Legia: Jakub Tkaczyk, Antoni Kulpiński - Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele (Kpt), Piotr Nowotka, Konstantin Yushkavets [14], Antoni Adamkiewicz, Oliwier Siuda, Maksymilian Pająk, Leon Gańko, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Olek Cwyl.
Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki
Marcovia przez pierwsze pół godziny dzielnie stawiała czoła legionistom, jednak potem - a w szczególnie w 2 połowie, gracze Legii zaczęli znajdować sposób na blok obronny gospodarzy.
Liga U12, gr. 32 (2014 i mł.): Legia U12 - KS Jeziorka Prażmów 2014
Strzały (celne): Legia 54 (32) - Jeziorka 7 (4)
Legia: Antoni Okrzejski, Stanisław Czajka - Bronisław Partyka, Igor Czaja, Julian Kusak, Stefan Wang, Aleksander Kukla, Jan Kordek, Alex Nowak, Jan Golański, Feliks Chaciński, Diego Koral, Milan Purgal, Filip Kubieniec, Wiktor Ugniewski
Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek
Liga U12, gr. 8 (2014 i mł.): Legia Soccer Schools U12 - KS A2R Warszawa '14
Legia LSS: Tomasz Suława - Brunon Antol (Kpt), Jerzy Wieteska, Kazimierz Zabłocki, Leon Bilski, Maksymilian Konieczny, Jan Grunas, Mikołaj Staniak, Ignacy Gęsiarz oraz: Filip Kawalec, Maciej Kowalski, Dawid Kopałka, Aleksander Skorupka, Leon Tomczyk, Adam Wiśniewski, Tadeusz Wołyniec, Adam Zieniewicz, Franciszek Gawroński
Trener: Kacper Gołebiowski, II trener: Klaudia Karwacka
Podczas gdy obok na stadionie przy Łazienkowskiej 3 Legia II mierzyła się z Olimpią Elbląg, na boisku bocznym zespół U13 LSS grał spotkanie ligowe z KS A2R Warszawa. Po bardzo ciężkim, ale pozytywnie zakończonym środowym pojedynku z Polonią, mecz niedzielny był chwilą oddechu. W starciu z zawodnikami z Marymontu legioniści byli stroną wyraźnie dominującą od pierwszych minut. Goście grali ambitnie i zdołali parokrotnie wpisać się na listę strzelców, jednak warunki gry narzucali przede wszystkim legioniści.
Liga U10(2016 i mł.): Legia - Znicz Pruszków 2016
Strzały: Legia 75(47) - Znicz 17(12)
Legia: Maksymilian Duleba, Jerzy Omelczuk, Mikołaj Śliwiński, Maksymilian Kowalski, Antoni Kolanowski, Leon Rymszo (kpt), Jakub Kotlimowski, Piotr Górak, Oliwier Bednarz [2017]
Trener: Maciej Auguściński, II trenerzy: Filip Jadacki, Aleksander Waniek
Pierwsza odsłona i początek 2.połowy dobry dla Legii, która grała szybko, efektownie i "efektywnie", z naprawdę mocnym rywalem. Potem tempo gry młodych legionistów nieco siadło i "pazur" pokazali także pruszkowianie. W końcówce meczu znów z dobrej stron pokazali się jednak gracze z Łazienkowskiej.
Liga U9 (2017 i mł.): Legia U9 - Talent Warszawa 2017
Strzały: Legia 76(49) - Talent 17(9)
Legia: Tadeusz Bratos, Matvij Chyryba, Kazimierz Marek, Antoni Kuczmański, Kuba Ratyński, Leon Piotuch, Czesław Jarzyński, Alek Kornaszewski
Trener: Daniel Modzelewski
Legia U9 (2017 i mł.) rozegrała mecz ligowy z Talentem Warszawa. Przez pierwsze pół godziny goście stawiali zacięty opór, niejednokrotnie też groźnie skutecznie kontrując. Mimo wszystko grę prowadzili głownie legioniści, którzy grając w bardzo efektowny sposób dali dużo radości oglądającym to spotkanie kibicom.
Liga U8 (2018 i mł.): Legia U8 - Wicher Kobyłka 2018
Legia: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Makar Vorobets, Tymon Podolski, Leonard Świerczewski, Kuba Klimejko, Wincent Chaciński, Adam Kłopotowski
Trener: Łukasz Wawer, II trener: Filip Jadacki
Twardy i długimi momentami wyrównany pojedynek legionistów z Wichrem Kobyłka, który długo stawiał legionistom zacięty opór.
Sparing U7 (rocznik 2019 i mł): Legia U7 - KS Łomianki 2019
Legia: Kacper Graczyk, Stanisław Bałazy, Eryk Górski, Antoni Gawrych, Marcel Natański, Jan Korczak, Michał Nowicki, Krzysztof Nowicki, Olivier Tito Krakowiak,
Trener: Konrad Wizor, II trener: Jakub Szczepańczyk
Chłopcy z Legii U7 (rocznik 2019 i młodsi) zmierzyli się dzisiaj na 2 boiskach z rówieśnikami z KS Łomianki. Było dużo dobrej zabawy, ale i coraz więcej ciekawych indywidualnych akcji.
