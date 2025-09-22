Młodzież: mecze weekendowe

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Chłopcy z Legii U7 (rocznik 2019 i młodsi) zmierzyli się dzisiaj na 2 boiskach z rówieśnikami z KS Łomianki. Było dużo dobrej zabawy, ale i coraz więcej ciekawych indywidualnych akcji.

Legia U9 (2017 i mł.) rozegrała mecz ligowy z Talentem Warszawa. Przez pierwsze pół godziny goście stawiali zacięty opór, niejednokrotnie też groźnie skutecznie kontrując. Mimo wszystko grę prowadzili głownie legioniści, którzy grając w bardzo efektowny sposób dali dużo radości oglądającym to spotkanie kibicom.

Pierwsza odsłona i początek 2.połowy dobry dla Legii, która grała szybko, efektownie i "efektywnie", z naprawdę mocnym rywalem. Potem tempo gry młodych legionistów nieco siadło i "pazur" pokazali także pruszkowianie. W końcówce meczu znów z dobrej stron pokazali się jednak gracze z Łazienkowskiej.

Podczas gdy obok na stadionie przy Łazienkowskiej 3 Legia II mierzyła się z Olimpią Elbląg, na boisku bocznym zespół U13 LSS grał spotkanie ligowe z KS A2R Warszawa. Po bardzo ciężkim, ale pozytywnie zakończonym środowym pojedynku z Polonią, mecz niedzielny był chwilą oddechu. W starciu z zawodnikami z Marymontu legioniści byli stroną wyraźnie dominującą od pierwszych minut. Goście grali ambitnie i zdołali parokrotnie wpisać się na listę strzelców, jednak warunki gry narzucali przede wszystkim legioniści.

Marcovia przez pierwsze pół godziny dzielnie stawiała czoła legionistom, jednak potem - a w szczególnie w 2 połowie, gracze Legii zaczęli znajdować sposób na blok obronny gospodarzy.

