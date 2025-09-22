REKLAMA
Młodzież: mecze weekendowe

Redakcja, źródło: Legionisci.com




CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia U19 3-0 (1-0) Zagłebie Lubin 07/8

Gole:

1-0 41 min. Samuel Kováčik  (as. Jakub Gliwa)

2-0 55 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)


Legia: Jan Bienduga - Jan Leszczyński (60' Bartosz Korżyński [09]), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn - Daniel Foks, Maciej Ruszkiewicz Ż (84' Jan Kniat), Filip Przybyłko (Kpt), Samuel Kováčik (72' Stanisław Kubiak) - Szymon Piasta [09], Fabian Mazur [09](80' Jan Gawarecki), Jakub Gliwa [09] Ż(90' Athanassios Christopoulos). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br), Dawid Foks, Maksymilian Dołowy, Dawid Korzeniowski

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor, Julien Tadrowski, Dominik Ciarkowski


CLJ U17 (2009 i mł.): SMS Resovia Rzeszów 0-3(0-2) Legia U17.

Gole:

0-1 24 min. Daniił Pyłypczuk (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-2 41 min. Bartosz Jukowski (as.Tymoteusz Leśniak)

0-3 51 min. Daniił Pyłypczuk (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray) 


Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak, Jarosław Kuc [10](62' Szymon Siekaniec [10]), Igor Owczarczyk, Igor Brzeziński [10](70' Filip Kwiecień [10]), Marcel Laszczyk [10], Vu Hoang Nguyen (57' Adam Łukasiewicz [10]), Tymoteusz Leśniak [10],  Edouard von Brandt-Etchemendigaray (75' Xavier Dąbkowski [10]), Daniił Pyłypczuk. Rezerwa: Stanisław Kwiatkowski (br)[10], Jan Rodak

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył


1 liga maz. U18 (2008 i mł.): AP EsKadra Warszawa '08 3-0 Legia Soccer Schools U18

Gole:

1-0 15 min. Adam Jurko

2-0 77 min. Maksymilian Żoch

3-0 85 min. Łukasz Pawlus


Legia LSS: Kacper Zalewski [09] - Yehor Stetskov, Nikodem Skibiński, Jakub Skonieczny, Hryhorij Sydorenko, Fabian Radziński Ż, Patryk Ciborowski, Dominik Rakowiecki (46' Lucjan Napieralski Z), Dmytro Lytowczenko (70' Maximilian Partyka), Kami l Więch, Jakub Drzazga (Kpt)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz


I liga okr. U17 (2009 i mł.): Legia Soccer Schools U17 1-4 (1-2) SEMP II Ursynów  '09 

Gole:

0-1 5 min. Adam Saad

0-2 12 min. Adam Saad

1-2 18 min. Mateusz Sutkowski

1-3 89 min. Kacper Nowak

1-4 90+3 min. Kacper Nowak


Legia LSS: Kacper Zalewski - Jakub Jędrasik, Antoni Rybarczyk, Wiktor Tikhomiroff, Jonatan Pol [11]), Gabriel Zaporski, Tymur Rahulin (70' Eryk Urbanowski [11]), Alex Kraska (65' MArcel Konieczny [11]), Daniło Bilukha, Mateusz Sutkowski, Dmytro Samoilenko

Trener: Piotr Chmiel, Antoni Omondi


CLJ U15(2011 i mł.): AKS SMS Łódź 0–2 (0-1) Legia U15

Gole:

0-1 32 min. Kajetan Zaliwski (as. Marcin Kośmiński)

0-2 51 min. Fryderyk Paprocki (rzut karny)


Legia: Jan Nowicki - Szymon Piegat, Cyprian Lipiński (Kpt), Aleksander Dąbrowski - Aleks Szybalski, Wojciech Kuś (68' Tytus Mendakiewicz), Filip Reszka (75' Szymon Wlazło), Marcin Kośmiński 960' Szymon Traczykowski [12]) - Fryderyk Paprocki (75' Stanisław Maisiuk), Michał Kucała (62' Mikołaj Ćwikilewicz), Kajetan Zaliwski (65' Antoni Kośmider) oraz Gabriel Magdziak (br)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński.


Ekstraliga U15 (2011 i mł.): RKS Ursus U15 1-5 (1-2) Legia U14

Gole:

1-0 2 min. Dominik Kowalik

1-1 33 min. Nikodem Staroń (as. Karol Szczepek)

1-2 36 min. Bartłomiej Cząstka  (as. Krzysztof Opanowski)

1-3 59 min. Nikodem Staroń (as. Klaudiusz Półtorak)

1-4 64 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Klaudiusz Półtorak)

1-5 69 min. Nikodem Staroń (as. Klaudiusz Półtorak)


W 48  minucie Julian Onyszko obronił rzut karny.


Strzały (celne)[35-80']: Ursus 12 (6) - Legia 9 (7)


Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Ignacy Silski, Jakub Kruk, Krzysztof Opanowski, Filip Jasiński, Karol Szczepek Ż, Karol Grzyb, Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka, Natan Turniak oraz: Dominik Arkuszewski, Oskar Marzec, Aleksander Kocot, Mateusz Krzyczmonik, Łukasz Stankiewicz, Klaudiusz Półtorak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza


I liga okr. U14 (2012 i mł.): Legia Soccer Schools 0-5 (0-2) AS Milan 2012

Gole:

0-1 7 min. Borys Hausman

0-2 35 min. Iwo Palmowski

0-3 42 min. Dawid Sapijaszko

0-4 47 min. Antoni Postek

0-5 80 min. Iwo Palmowski


Legia LSS: Aleksander Zaremba [13] - Jakub Bujalski [13], Antoni Brociek Ż, Michał Walczuk Ż, Szymon Sawa - Tytus Kozakiewicz [13], Paweł Pacuła, Jakub Opieczyński, Daniel Pietrzycki [13], Karol Frelikowski, Marcel Stępniak oraz: Filip Bryja, Daniił Laiaushuk, Aleksander Pyzel, Maciej Dziankowski, Wiktor Kuśmierz [13]

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski


1 liga warszawska U13 (2013 i mł.): Marcovia Marki '13 - Legia U13


Legia: Jakub Tkaczyk, Antoni Kulpiński - Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele (Kpt), Piotr Nowotka, Konstantin Yushkavets [14], Antoni Adamkiewicz, Oliwier Siuda, Maksymilian Pająk, Leon Gańko, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Olek Cwyl.

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki


Marcovia przez pierwsze pół godziny dzielnie stawiała czoła legionistom, jednak potem - a w szczególnie w 2 połowie, gracze Legii zaczęli znajdować sposób na blok obronny gospodarzy.


Liga U12, gr. 32 (2014 i mł.): Legia U12 - KS Jeziorka Prażmów 2014


Strzały (celne): Legia 54 (32) - Jeziorka 7 (4)


Legia: Antoni Okrzejski, Stanisław Czajka - Bronisław Partyka, Igor Czaja, Julian Kusak, Stefan Wang, Aleksander Kukla, Jan Kordek, Alex Nowak, Jan Golański, Feliks Chaciński, Diego Koral, Milan Purgal, Filip Kubieniec, Wiktor Ugniewski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek


Liga U12, gr. 8 (2014 i mł.): Legia Soccer Schools U12 - KS A2R Warszawa '14


Legia LSS: Tomasz Suława - Brunon Antol (Kpt), Jerzy Wieteska, Kazimierz Zabłocki, Leon Bilski, Maksymilian Konieczny, Jan Grunas, Mikołaj Staniak, Ignacy Gęsiarz oraz: Filip Kawalec, Maciej Kowalski, Dawid Kopałka, Aleksander Skorupka, Leon Tomczyk, Adam Wiśniewski, Tadeusz Wołyniec, Adam Zieniewicz, Franciszek Gawroński

Trener: Kacper Gołebiowski, II trener: Klaudia Karwacka


Podczas gdy obok na stadionie przy Łazienkowskiej 3 Legia II mierzyła się z Olimpią Elbląg, na boisku bocznym zespół U13 LSS grał spotkanie ligowe z KS A2R Warszawa. Po bardzo ciężkim, ale pozytywnie zakończonym środowym pojedynku z Polonią, mecz niedzielny był chwilą oddechu. W starciu z zawodnikami z Marymontu legioniści byli stroną wyraźnie dominującą od pierwszych minut. Goście grali ambitnie i zdołali parokrotnie wpisać się na listę strzelców, jednak warunki gry narzucali przede wszystkim legioniści.


Liga U10(2016 i mł.): Legia - Znicz Pruszków 2016


Strzały: Legia 75(47) - Znicz 17(12)


Legia: Maksymilian Duleba, Jerzy Omelczuk, Mikołaj Śliwiński, Maksymilian Kowalski, Antoni Kolanowski, Leon Rymszo (kpt), Jakub Kotlimowski, Piotr Górak, Oliwier Bednarz [2017]

Trener: Maciej Auguściński, II trenerzy: Filip Jadacki, Aleksander Waniek


Pierwsza odsłona i początek 2.połowy dobry dla Legii, która grała szybko, efektownie i "efektywnie", z naprawdę mocnym rywalem. Potem tempo gry młodych legionistów nieco siadło i "pazur" pokazali także pruszkowianie. W końcówce meczu znów z dobrej stron pokazali się jednak gracze z Łazienkowskiej.


Liga U9 (2017 i mł.): Legia U9 - Talent Warszawa 2017


Strzały: Legia 76(49) - Talent 17(9)


Legia: Tadeusz Bratos, Matvij Chyryba, Kazimierz Marek, Antoni Kuczmański, Kuba Ratyński, Leon Piotuch, Czesław Jarzyński, Alek Kornaszewski

Trener: Daniel Modzelewski


Legia U9 (2017 i mł.) rozegrała mecz ligowy z Talentem Warszawa. Przez pierwsze pół godziny goście stawiali zacięty opór, niejednokrotnie też groźnie skutecznie kontrując. Mimo wszystko grę prowadzili głownie legioniści, którzy grając w bardzo efektowny sposób dali dużo radości oglądającym to spotkanie kibicom.


Liga U8 (2018 i mł.): Legia U8 - Wicher Kobyłka 2018


Legia: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Makar Vorobets, Tymon Podolski, Leonard Świerczewski, Kuba Klimejko, Wincent Chaciński, Adam Kłopotowski

Trener: Łukasz Wawer, II trener: Filip Jadacki


Twardy i długimi momentami wyrównany pojedynek legionistów z Wichrem Kobyłka, który długo stawiał legionistom zacięty opór.


Sparing U7 (rocznik 2019 i mł): Legia U7 - KS Łomianki 2019


Legia: Kacper Graczyk, Stanisław Bałazy, Eryk Górski, Antoni Gawrych, Marcel Natański, Jan Korczak, Michał Nowicki, Krzysztof Nowicki, Olivier Tito Krakowiak,

Trener: Konrad Wizor, II trener: Jakub Szczepańczyk


Chłopcy z Legii U7 (rocznik 2019 i młodsi) zmierzyli się dzisiaj na 2 boiskach z rówieśnikami z KS Łomianki. Było dużo dobrej zabawy, ale i coraz więcej ciekawych indywidualnych akcji.


 

 

 

 

 

 




