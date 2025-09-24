Wojciech Urbański - fot. Mishka / Legionisci.com
Reprezentacja

U-20: Powołanie dla Urbańskiego

źródło: 90minut.pl

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 Miłosz Stępiński ogłosił listę zawodników powołanych na październikowe zgrupowanie. Podczas niego "biało-czerwoni" rozegrają mecz w ramach Elite League ze Szwajcarią (13 października, godz. 16:00, Opole). Powołanie otrzymał jeden piłkarz Legii Warszawa, Wojciech Urbański.



 

Kadra:

Bartłomiej Barański (Lech Poznań), Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów), Daniel Bąk (Znicz Pruszków), Karol Borys (NK Maribor, Słowenia), Kamil Głogowski (GKS Tychy), Eryk Grzywacz (1.FC Nürnberg VfL, Niemcy), Axel Holewiński (Polonia Bytom), Marcel Kalemba (GKS Tychy), Krzysztof Kolanko (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Nikodem Leśniak-Paduch (Ruch Chorzów), Jakub Lewicki (Piast Gliwice), Kornel Lisman (Lech Poznań), Paskal Meyer (Motor Lublin), Daniel Mikołajewski (Parma Calcio 1913, Włochy), Antoni Mikułko (Wieczysta Kraków), Patryk Olejnik (Chojniczanka Chojnice), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Kacper Przybyłko (Puszcza Niepołomice), Kacper Śmiglewski (Puszcza Niepołomice), Wojciech Urbański (Legia Warszawa)




