U-17: Polska 1-4 Niemcy. Grali legioniści
Reprezentacja Polski do lat 17 prowadzona przez Piotra Kobiereckiego przegrała 1-4 (1-2) z Niemcami w pierwszym meczu rozgrywanego w Luksemburgu turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. W swoim kolejnym spotkaniu Polska zmierzy się z Luksemburgiem (14 października, godz. 18:00). Pełne spotkanie rozegrał Bartosz Korżyński, Aleksander Wyganowski wyszedł w podstawowym składzie i rozegrał 78 minut, natomiast Szymon Piasta wszedł na murawę w 46. minucie.
U-17: Polska 1-4 (1-2) Niemcy
Zachary Zalewski 28 - Isaiah Seretis 9, Ahmad Najdi 43, Marwan-Omir Mirza 54 (k), 68
Polska: 22. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 4. Kacper Cecuła, 5. Bartosz Korżyński - 7. Zachary Zalewski, 18. Philip Buchta (63, 17. Adam Hańćko), 8. Patryk Prajsnar, 6. Aleksander Wyganowski (78, 16. Hubert Janyszka), 10. Bartosz Szywała (78, 11. Piotr Bartczak) - 20. Kacper Berkowski (31, 21. Antoni Kapusta), 9. Maciek Kucharski (46, 15. Szymon Piasta)
Niemcy: 1. Leonard Prescott - 7. Isaiah Seretis, 17. Igor Dola (23, 2. Joschua Siewert), 5. Jan-Luca Riedl (83, 16. Noah Probst), 4. Cassiano Kiala, 13. Nouh Tidjani - 15. Edin Biber (46, 18. Jannik Veit), 8. Ertugrul Yigit, 6. Kennet Eichhorn, 11. Marwan-Omir Mirza (74, 20. Ivan Massek) - 10. Ahmad Najdi (74, 9. Josef Haßfeld)
żółte kartki: Kucharski, Hańćko - Dola
