fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Futsal

Legia Warszawa 2-3 Rekord Bielsko-Biała

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali z Rekordem Bielsko-Biała 2-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają 4 października z Red Dragons Pniewy.



 


W 2. minucie powinno być 1-0 dla Legii. Dobre podanie od Alamikkotervo otrzymał Władysław Tkaczenko, ale uderzył niecelnie. W 4. minucie Tomasz Warszawski popełnił błąd, pośliznął się, a piłkę przejął Guilherme Kadu i skierował do bramki. Do przerwy kolejne bramki już nie padły. W 23. minucie do wyrównania doprowadził Eric Sylla, który dobił strzał Alamikkotervo. W 34. minucie Oskar Szczepański dobił z najbliższej odległości piłkę odbitą przez bramkarza, dając Legii prowadzenie 2-1. Legioniści nie cieszyli się tym wynikiem zbyt długo, bo już minutę później wyrównał Michał Marek. W 38. minucie po raz drugi w tym spotkaniu bramkę zdobył Kadu, który posłał piłkę pod poprzeczkę. 

Legia Warszawa 2-3 (0-1) Rekord Bielsko-Biała 

0-1 - 3:39 Guilherme Kadu

1-1 - 22:19 Eric Sylla

2-1 - 33:04 Oskar Szczepański

2-2 - 34:09 Michał Marek

2-3 - 37:25 Guilherme Kadu


Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori


Rekord: 24. Michał Kałuża, 3. Miłosz Krzempek, 15. Grzegorz Haraburda, 8. Gustavo Henrique, 19. Franco Spellanzon

rezerwa: 20. Jakub Florek, 4. Srdjan Ivanković, 12. Guilherme Kadu, 21. Michał Marek


żółte kartki: Henrique


Centrum informacji o futsalowej Legii




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!