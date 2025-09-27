Legia Warszawa 2-3 Rekord Bielsko-Biała

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

W 2. minucie powinno być 1-0 dla Legii. Dobre podanie od Alamikkotervo otrzymał Władysław Tkaczenko, ale uderzył niecelnie. W 4. minucie Tomasz Warszawski popełnił błąd, pośliznął się, a piłkę przejął Guilherme Kadu i skierował do bramki. Do przerwy kolejne bramki już nie padły. W 23. minucie do wyrównania doprowadził Eric Sylla, który dobił strzał Alamikkotervo. W 34. minucie Oskar Szczepański dobił z najbliższej odległości piłkę odbitą przez bramkarza, dając Legii prowadzenie 2-1. Legioniści nie cieszyli się tym wynikiem zbyt długo, bo już minutę później wyrównał Michał Marek. W 38. minucie po raz drugi w tym spotkaniu bramkę zdobył Kadu, który posłał piłkę pod poprzeczkę. Legia Warszawa 2-3 (0-1) Rekord Bielsko-Biała

W meczu 5. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali z Rekordem Bielsko-Biała 2-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają 4 października z Red Dragons Pniewy.

