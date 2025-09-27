Legia Warszawa 2-3 Rekord Bielsko-Biała
W meczu 5. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali z Rekordem Bielsko-Biała 2-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają 4 października z Red Dragons Pniewy.
W 2. minucie powinno być 1-0 dla Legii. Dobre podanie od Alamikkotervo otrzymał Władysław Tkaczenko, ale uderzył niecelnie. W 4. minucie Tomasz Warszawski popełnił błąd, pośliznął się, a piłkę przejął Guilherme Kadu i skierował do bramki. Do przerwy kolejne bramki już nie padły. W 23. minucie do wyrównania doprowadził Eric Sylla, który dobił strzał Alamikkotervo. W 34. minucie Oskar Szczepański dobił z najbliższej odległości piłkę odbitą przez bramkarza, dając Legii prowadzenie 2-1. Legioniści nie cieszyli się tym wynikiem zbyt długo, bo już minutę później wyrównał Michał Marek. W 38. minucie po raz drugi w tym spotkaniu bramkę zdobył Kadu, który posłał piłkę pod poprzeczkę.
Legia Warszawa 2-3 (0-1) Rekord Bielsko-Biała
0-1 - 3:39 Guilherme Kadu
1-1 - 22:19 Eric Sylla
2-1 - 33:04 Oskar Szczepański
2-2 - 34:09 Michał Marek
2-3 - 37:25 Guilherme Kadu
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori
Rekord: 24. Michał Kałuża, 3. Miłosz Krzempek, 15. Grzegorz Haraburda, 8. Gustavo Henrique, 19. Franco Spellanzon
rezerwa: 20. Jakub Florek, 4. Srdjan Ivanković, 12. Guilherme Kadu, 21. Michał Marek
żółte kartki: Henrique
