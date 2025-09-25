U-16: Polska 3-2 Irlandia. Grał Suchodół
Reprezentacja Polski U-16 wygrała 3-2 w towarzyskim meczu z Irlandią. W wyjściowym składzie znalazł się zawodnik Legii Warszawa, Marek Suchodół. Rozegrał 45 minut.
U-16: Polska 3-2 (2-1) Irlandia
2' Kornel Brzózka, 19' Alfie Bedlow (sam.), 68' Igor Mak - 39' Corey Fay, 75' Josh O’Dwyer
Polska: 12. Antoni Fojut, 2. Marek Suchodół (46' 20. Norbert Białooki), 3. Bartosz Kowalski, 4. Marcel Frankowicz (46' 5. Olaf Zuchora), 7. Kornel Brzózka, 9. Mateusz Andrzejkowicz (90' 19. Alan Kwieciński), 10. Filip Falkowski (46' 6. Igor Mak) 11. Marcel Mrowiński (46' 8. Przemysław Mazan), 14. Mikołaj Szymański (46' 15. Serafim Bochno), 16. Dawid Świątek (46' 21. Adam Garwoliński), 17. Tomasz Jakubowski
