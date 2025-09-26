U-19: Powołania dla legionistów
Trener reprezentacji Polski do lat 19 Łukasz Sosin ogłosił listę zawodników powołanych na towarzyski turniej w Chorwacji. W ramach turnieju "biało-czerwoni" zagrają z Chorwacją (8 października, 15:45, Medulin), Danią (11 października, 15:45, Medulin) oraz Turcją (14 października, 12:00, Zagrzeb). Powołania otrzymało trzech wypożyczonych z Legii Warszawa zawodników - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce).
Kadra:
Jakub Adkonis (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Adam Basse (Puszcza Niepołomice), Fabian Bzdyl (MŠK Žilina, Słowacja), Daniel Ciesielski (Sporting Clube de Portugal, Portugalia), Bright Ede (Motor Lublin), Krzysztof Fałowski (ŁKS Łódź), Michael Izunwanne (FC Basel, Szwajcaria), Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań), Mateusz Jeleń (Sandecja Nowy Sącz), Mateusz Książek (ŁKS Łódź), Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kamil Nowogoński (Zagłębie Lubin), Michał Perchel (Puszcza Niepołomice), Cyprian Popielec (Zagłębie Lubin), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Dominik Sarapata (FC København, Dania), Michał Synoś (Stal Rzeszów), Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Dawid Szwiec (KKS Kalisz), Maciej Wojciechowski (Pogoń Szczecin), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom