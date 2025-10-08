U-19: Chorwacja 0-0 Polska. Grali legioniści
W pierwszym meczu towarzyskiego turnieju, rozgrywanego w Chorwacji, reprezentacja Polski U-19 zremisowała z gospodarzami 0-0. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch legionistów - Jakub Adkonis i Jakub Zbróg, którzy są aktualnie wypożyczeni do innych klubów.
U-19: Chorwacja 0-0 Polska
Polska (skład wyjściowy): 1. Mateusz Jeleń, 4. Bright Ede, 5. Krzysztof Fałowski, 23. Wojciech Mońka, 10. Jakub Adkonis, 17. Kamil Nowogoński, 8. Dominik Sarapata, 16. Maciej Wojciechowski, 21. Jakub Zbróg, 19. Kamil Jakóbczyk, 18. Bartosz Mazurek
Tabela:
1. Dania 1 3 5- 1
2. Chorwacja 1 1 0- 0
Polska 1 1 0- 0
4. Portugalia 0 0 0- 0
Szwecja 0 0 0- 0
6. Turcja 1 0 1- 5
