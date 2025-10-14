fot. Maciek Gronau
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Reprezentacja

U-19: Polska 1-0 Turcja. Grali legioniści

źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 19 prowadzona przez Łukasza Sosina wygrała 1-0 (0-0) z Turcją w trzecim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chorwacji. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch wypożyczonych aktualnie z Legii Warszawa zawodników - Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg. 



 


U-19: Polska 1-0 (0-0) Turcja
1-0 - 75' bramka samobójcza


Polska: (skład wyjściowy) 1. Mateusz Jeleń - 4. Bright Ede, 7. Mateusz Szczepaniak, 8. Dominik Sarapata, 13. Daniel Ciesielski, 16. Maciej Wojciechowski, 17. Kamil Nowogoński, 18. Bartosz Mazurek, 19. Kamil Jakóbczyk, 21. Jakub Zbróg, 23. Wojciech Mońka




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.