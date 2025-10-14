Reprezentacja
U-19: Polska 1-0 Turcja. Grali legioniści
źródło: 90minut.pl
Reprezentacja Polski do lat 19 prowadzona przez Łukasza Sosina wygrała 1-0 (0-0) z Turcją w trzecim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chorwacji. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch wypożyczonych aktualnie z Legii Warszawa zawodników - Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg.
U-19: Polska 1-0 (0-0) Turcja
1-0 - 75' bramka samobójcza
Polska: (skład wyjściowy) 1. Mateusz Jeleń - 4. Bright Ede, 7. Mateusz Szczepaniak, 8. Dominik Sarapata, 13. Daniel Ciesielski, 16. Maciej Wojciechowski, 17. Kamil Nowogoński, 18. Bartosz Mazurek, 19. Kamil Jakóbczyk, 21. Jakub Zbróg, 23. Wojciech Mońka
