Reprezentacja
U-19: Polska 1-0 Dania
źródło: 90minut.pl
Reprezentacja Polski do lat 19 prowadzona przez Łukasza Sosina wygrała 1-0 (0-0) z Danią w drugim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chorwacji. W wyjściowym składzie znalazł się Mateusz Szczepaniak.
U-19: Polska 1-0 (0-0) Dania
Mateusz Książek 55
Polska: (skład wyjściowy) 12. Michał Perchel - 2. Michał Synoś, 3. Dawid Szwiec, 7. Mateusz Szczepaniak, 9. Michael Izunwanne, 11. Fabian Bzdyl, 13. Daniel Ciesielski, 14. Kamil Grzelak, 15. Cyprian Popielec, 19. Kamil Jakóbczyk, 20. Mateusz Książek
