III liga: KS CK Troszyn 2-3 Legia II Warszawa

Już w 4. minucie padła bramka dla gospodarzy - po rzucie rożnym do siatki trafił były zawodnik Legii, Arkadiusz Ciach. W 26. minucie Mateusz Możdżeń wykorzystał rzut karny i doprowadził do wyrównania. W 38. minucie czerwoną kartką ukarany został Jan Leszczyński, ale była to pomyłka arbitra i zawodnik wrócił na boisko. Zamieszanie nie posłużyło gospodarzom, bo wkrótce stracili drugą bramkę. W 45. minucie Troszyn doprowadził do wyrównania, ale została ona nieuznana, bo Ruiz był na spalonym. W 56. minucie skutecznie sprzed pola karnego uderzył Ruiz i tym razem gol został zdobyty prawidłowo. W 65. minucie legioniści w dużym zamieszaniu dwukrotnie odbili strzały rywali z bliskiej odległości. W 90. minucie bramkarz odbił piłkę po strzale jednego z legionistów, ale już nie poradził sobie z dobitką niepilnowanego Samuela Kovacika.

W meczu 11. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem KS CK Troszyn 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 18 października o godz. 15:00 z Ząbkovią, bowiem mecz 12. kolejki z ŁKS-em Łomża został przełożony na 29 października z powodu powołań zawodników do reprezentacji.

