III liga: KS CK Troszyn 2-3 Legia II Warszawa
W meczu 11. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem KS CK Troszyn 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 18 października o godz. 15:00 z Ząbkovią, bowiem mecz 12. kolejki z ŁKS-em Łomża został przełożony na 29 października z powodu powołań zawodników do reprezentacji.
Już w 4. minucie padła bramka dla gospodarzy - po rzucie rożnym do siatki trafił były zawodnik Legii, Arkadiusz Ciach. W 26. minucie Mateusz Możdżeń wykorzystał rzut karny i doprowadził do wyrównania. W 38. minucie czerwoną kartką ukarany został Jan Leszczyński, ale była to pomyłka arbitra i zawodnik wrócił na boisko. Zamieszanie nie posłużyło gospodarzom, bo wkrótce stracili drugą bramkę. W 45. minucie Troszyn doprowadził do wyrównania, ale została ona nieuznana, bo Ruiz był na spalonym. W 56. minucie skutecznie sprzed pola karnego uderzył Ruiz i tym razem gol został zdobyty prawidłowo. W 65. minucie legioniści w dużym zamieszaniu dwukrotnie odbili strzały rywali z bliskiej odległości. W 90. minucie bramkarz odbił piłkę po strzale jednego z legionistów, ale już nie poradził sobie z dobitką niepilnowanego Samuela Kovacika.
III liga: KS CK Troszyn 2-3 (1-2) Legia II Warszawa
1-0 - 4' Arkadiusz Ciach
1-1 - 26' Mateusz Możdżeń (k)
1-2 - 41' Adam Ryczkowski
2-2 - 56' Ruiz
2-3 - 90' Samuel Kovacik
Legia II: 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 25. Jan Leszczyński (46' 4. Adam Mesjasz), 3. Viktor Karolak, 30. Maciej Ruszkiewicz (76' 24. Pascal Mozie), 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra (46' 15. Samuel Sarudi), 17. Dawid Kiedrowicz (62' 13. Erik Mikanowicz), 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka (61' 20. Samuel Kovacik)
KS CK Troszyn (skład wyjściowy): 1. Jasionek, 77. M. Tyska, 13. Domański, 2. Caceres, 4. Dobosz, 14. Łuczyk, 21. Kłosiński, 8. Ruiz, 17. Maryniak, 99. Ciach, 7. J. Tyska
