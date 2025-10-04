fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Rezerwy

III liga: KS CK Troszyn 2-3 Legia II Warszawa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem KS CK Troszyn 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 18 października o godz. 15:00 z Ząbkovią, bowiem mecz 12. kolejki z ŁKS-em Łomża został przełożony na 29 października z powodu powołań zawodników do reprezentacji. 



 


Już w 4. minucie padła bramka dla gospodarzy - po rzucie rożnym do siatki trafił były zawodnik Legii, Arkadiusz Ciach. W 26. minucie Mateusz Możdżeń wykorzystał rzut karny i doprowadził do wyrównania.  W 38. minucie czerwoną kartką ukarany został Jan Leszczyński, ale była to pomyłka arbitra i zawodnik wrócił na boisko. Zamieszanie nie posłużyło gospodarzom, bo wkrótce stracili drugą bramkę. W 45. minucie Troszyn doprowadził do wyrównania, ale została ona nieuznana, bo Ruiz był na spalonym. W 56. minucie skutecznie sprzed pola karnego uderzył Ruiz i tym razem gol został zdobyty prawidłowo. W 65. minucie legioniści w dużym zamieszaniu dwukrotnie odbili strzały rywali z bliskiej odległości. W 90. minucie bramkarz odbił piłkę po strzale jednego z legionistów, ale już nie poradził sobie z dobitką niepilnowanego Samuela Kovacika. 


III liga: KS CK Troszyn 2-3 (1-2) Legia II Warszawa

1-0 - 4' Arkadiusz Ciach

1-1 - 26' Mateusz Możdżeń (k)

1-2 - 41' Adam Ryczkowski

2-2 - 56' Ruiz

2-3 - 90' Samuel Kovacik


Legia II: 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 25. Jan Leszczyński (46' 4. Adam Mesjasz), 3. Viktor Karolak, 30. Maciej Ruszkiewicz (76' 24. Pascal Mozie), 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra (46' 15. Samuel Sarudi), 17. Dawid Kiedrowicz (62' 13. Erik Mikanowicz), 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka (61' 20. Samuel Kovacik)


KS CK Troszyn (skład wyjściowy): 1. Jasionek, 77. M. Tyska, 13. Domański, 2. Caceres, 4. Dobosz, 14. Łuczyk, 21. Kłosiński, 8. Ruiz, 17. Maryniak, 99. Ciach, 7. J. Tyska


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!