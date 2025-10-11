Mateusz Lauryn - fot. Legia Warszawa
Reprezentacja

U-18: Polska 2-0 Irlandia

Redakcja, źródło: Legia Warszawa

W pierwszym meczu towarzyskiego turnieju, rozgrywanego w Hiszpanii, reprezentacja Polski U-18 wygrała z Irlandią 2-0. W wyjściowym składzie znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Mateusz Lauryn.



 


Filip Skorb, Jakub Zawadzki



Polska: (skład wyjściowy) 12. Hubert Charuży - 2. Mateusz Cegliński, 3. Mateusz Lauryn, 6. Jakub Falkiewicz, 7. Karol Delikat, 8. Adam Ciućka, 9. Filip Skorb, 10. Sammy Dudek, 18. Jakub Ligocki, 19. Antoni Burkiewicz, 21. Krystian Rostek




