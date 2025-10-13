Mateusz Lauryn - fot. Legia Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Reprezentacja

U-18: Polska 2-1 Holandia. Gol Lauryna

źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Radosława Sobolewskiego reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 2-1 (2-1) w meczu z Holandią w ramach rozgrywanego w Hiszpanii turnieju towarzyskiego. Jedną z bramek zdobył zawodnik Legii Warszawa, Mateusz Lauryn. W wyjściowej jedenastce znaleźli się trzej powołani legioniści - Lauryn, Pascal Mozie i Filip Przybyłko. 



 


U-18: Polska 2-1 (2-1) Holandia
Filip Skorb 6, Mateusz Lauryn 25 - Sean Steur 18

Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 2. Mateusz Cegliński, 3. Mateusz Lauryn, 6. Jakub Falkiewicz, 9. Filip Skorb, 10. Sammy Dudek, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Jakub Zawadzki, 16. Pascal Mozie, 20. Filip Przybyłko, 23. Eryk Śledziński

żółte kartki: Gmur, Rostek, Zieliński - Ünüvar, Romers, Slory

Tabela:
1. Polska      2  6  4- 1
2. Szwajcaria  2  2  4- 4 
3. Holandia    2  1  4- 5    
4. Irlandia    2  1  1- 3         




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.