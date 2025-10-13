U-18: Polska 2-1 Holandia. Gol Lauryna
Prowadzona przez Radosława Sobolewskiego reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 2-1 (2-1) w meczu z Holandią w ramach rozgrywanego w Hiszpanii turnieju towarzyskiego. Jedną z bramek zdobył zawodnik Legii Warszawa, Mateusz Lauryn. W wyjściowej jedenastce znaleźli się trzej powołani legioniści - Lauryn, Pascal Mozie i Filip Przybyłko.
U-18: Polska 2-1 (2-1) Holandia
Filip Skorb 6, Mateusz Lauryn 25 - Sean Steur 18
Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 2. Mateusz Cegliński, 3. Mateusz Lauryn, 6. Jakub Falkiewicz, 9. Filip Skorb, 10. Sammy Dudek, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Jakub Zawadzki, 16. Pascal Mozie, 20. Filip Przybyłko, 23. Eryk Śledziński
żółte kartki: Gmur, Rostek, Zieliński - Ünüvar, Romers, Slory
Tabela:
1. Polska 2 6 4- 1
2. Szwajcaria 2 2 4- 4
3. Holandia 2 1 4- 5
4. Irlandia 2 1 1- 3
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom