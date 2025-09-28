Uraz Kamila Piątkowskiego
W 51. minucie spotkania 10. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin murawę z powodu urazu opuścił Kamil Piątkowski. Defensor bez kontaktu z rywalem położył się na murawę, trzymając się za mięsień dwugłowy uda lewej nogi. 25-latek po udzieleniu mu pomocy medycznej zszedł z boiska o własnych siłach. Został zmieniony przez Radovana Pankova.
Dla Piątkowskiego był to czwarty występ w barwach Legii. W dotychczasowych występach letni nabytek stołecznej drużyny spisywał się bardzo dobrze i rządził legijną defensywą. Na razie nie wiadomo, na jak długo uraz eliminuje go z gry.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom