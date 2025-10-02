Łukasz Kuźma - fot. Mishka / Legionisci.com
Kuźma sędzią meczu z Górnikiem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Łukasz Kuźma z Białegostoku został wyznaczony do sędziowania meczu 11. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Piotr Podbielski, sędzią technicznym będzie Szymon Łężny, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Radosław Siejka. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 5 października o godz. 20:15.




Obsada sędziowska 11. kolejki:
Lechia Gdańsk - Wisła Płock: Mateusz Piszczelok (Katowice)
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź: Piotr Lasyk (Bytom)
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin: Sebastian Krasny (Kraków)
Arka Gdynia - Cracovia, godz: Wojciech Myć (Lublin)
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Raków Częstochowa - Motor Lublin: Damian Kos (Gdańsk)
GKS Katowice - Lech Poznań: Karol Arys (Szczecin)
Górnik Zabrze - Legia Warszawa: Łukasz Kuźma (Białystok)




