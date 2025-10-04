Futsal

Red Dragons Pniewy 10-5 Legia Warszawa

Sobota, 4 października 2025 r. 17:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrała z zespołem Red Dragons Pniewy 5-10. Do przerwy było 3-3. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 8 października o godz. 20:00 z Piastem Gliwice.





W 3. minucie gospodarze objęli prowadzenie po uderzeniu z Oskara Stankowiaka. W 6. minucie ładnym strzałem do wyrównania doprowadził Oskar Szczepański, ale minutę później do bezpańskiej piłki dopadł Aleksander Kozak i ponownie dał prowadzenie zespołowi z Pniew. W 14. minucie wyrównał Eric Sylla. W 17. minucie świetnym uderzeniem z dystansu popisał się Henri Alamikkotervo, ale legioniści nie mogli cieszyć się z prowadzenia zbyt długo, bo niespełna minutę później wyrównał Piotr Błaszyk. Po indywidualnej akcji byłego zawodnika Legii, Christiana Rodrigueza, dobił on piłkę z najbliższej odległości.





W 22. gospodarze wyszli z kontrą, Warszawski robił co mógł, ale nie zdołał zapobiec utracie bramki. W 26. minucie kolejną bramkę zdobył inny były zawodnik Legii, Victor Delgado. 4 minuty później Władysław Tkaczenko zmniejszył rozmiary porażki. W 33. minucie sędzia pokazał jednak, że było zagranie ręką i podyktował rzut karny dla Red Dragons, który wykorzystał Mateusz Kostecki. Legia wycofała bramkarza, co zemściło się bardzo szybko, bo już minutę później do pustej bramki trafił Christian Rodriguez. 30 sekund później gospodarze wykorzystali kolejną stratę Legii w rozegraniu i Rodriguez po raz drugi trafił do pustej bramki. W 36. minucie drugie trafienie zanotował Tkaczenko. W 37. minucie bramkę zdobył bramkarz Red Dragons, który szybko mocnym wybiciem wznowił grę po akcji i uderzeniu legionistów. Na minutę przed końcem jeszcze czerwoną kartką ukarany został Jarosław Żmijewskij i legioniści kończyli mecz w osłabieniu. Jeszcze przed końcem doszło do awantury i posypały się kartki.





Red Dragons Pniewy 10-5 (3-3) Legia Warszawa

1-0 - 2:59 Oskar Stankowiak

1-1 - 5:49 Oskar Szczepański

2-1 - 6:48 Aleksander Kozak

2-2 - 13:39 Eric Sylla

2-3 - 16:50 Henri Alamikkotervo

3-3 - 17:48 Piotr Błaszyk

4-3 - 21:42 Aleksander Kozak

5-3 - 25:56 Victor Delgado

5-4 - 29:07 Władysław Tkaczenko

6-4 - 32:38 Mateusz Kostecki (k)

7-4 - 33:33 Christian Rodriguez

8-4 - 34:00 Christian Rodriguez

8-5 - 35:12 Władysław Tkaczenko

9-5 - 36:27 Guilherme Gomes

10-5 - 38:56 Piotr Błaszyk





Red Dragons: 1. Guilherme Gomes, 6. Nikodem Krajewski, 14. Christian Rodriguez, 7. Aleksander Kozak, 88. Victor Delgado

rezerwa: 12. Noel Charrier, 9. Mateusz Kostecki, 15. Oliwier Siuda, 16. Oskar Stankowiak, 18. Adrian Ramirez, 21. Bartłomiej Gładyszewski, 23. Piotr Błaszyk





Legia: Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori





żółte kartki: Kozak, Krajewski - Żmijewskij,Tkaczenko

czerwone kartki: Krajewski (w 40. minucie za drugą żółtą) - Żmijewskij (w 39. minucie), Tkaczenko (w 40. minucie za drugą żółtą)





