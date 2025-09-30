Legia kontra kluby tureckie. Kto faworytem w czwartek?

Wtorek, 30 września 2025 r.

W czwartek Legia Warszawa rozpocznie zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem "Wojskowych" będzie Samsunspor Kulübü, będzie to czternasty mecz "Wojskowych" z zespołem ze Turcji w europejskich pucharach. Dotychczasowy bilans meczów to 6 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki.

Oto jak wyglądała dotychczasowa historia tych rywalizacji:









Puchar Zdobywców Pucharów 1964/1965 - 1/8 finału

18.11.1964 - Legia 2-1 Galatasaray SK

03.12.1964 - Galatasaray SK 1-0 Legia

10.12.1964 - Legia 1-0 Galatasaray SK





Puchar Europy Mistrzów Krajowych 1969/1970 - 1/4 finału

04.03.1970 - Galatasaray SK 1-1 Legia

18.03.1970 - Legia 2-0 Galatasaray SK





Puchar UEFA 1996/1997 - 1/16 finału

15.10.1996 - Legia 1-1 Besiktas JK

29.10.1996 - Besiktas JK 2-1 Legia





Liga Europy 2011/2012 - 3. runda eliminacyjna

28.07.2011 - Gaziantepspor 0-1 Legia

04.08.2011 - Legia 0-0 Gaziantepspor





Liga Europy 2013/2014 - faza grupowa

24.10.2013 - Trabzonspor 2-0 Legia

07.11.2013 - Legia 0-2 Trabzonspor





Liga Europy 2014/2015 - Grupa L

02.10.2014 - Trabzonspor 0-1 Legia

11.12.2014 - Legia 2-0 Trabzonspor





* * *





‌‌ ZASADY FAZY LIGOWEJ LIGI KONFERENCJI





Samsunspor Kulubu w poprzednim sezonie zajął 3. miejsce w Super Lig, które premiowało go grą w fazie play-off Ligi Europy. Turcy okazali się słabsi od Panatinaikosu, przegrywając dwumecz wynikami 1-2 i 0-0. Po 7 kolejkach obecnego sezonu najbliższy rywal Legii zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 12 punktów.





Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na czwartkowy mecz:

Wygrana Legii – 2.04

Remis – 3.45

Wygrana Samsunsporu –3.30





Mecz 1. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Samsunspor Kulübü odbędzie się w czwartek, 2 października o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Cały czas można kupować bilety na to spotkanie na bilety.legia.com.





