Liga Konferencji - zasady fazy ligowej, tabela
2 października startuje faza zasadnicza Ligi Konferencji, do której awansowała Legia Warszawa. Od poprzedniego sezonu obowiązuje zupełnie nowy format rozgrywek. Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące zmian, które wprowadziła UEFA.
Po eliminacjach nie ma już fazy grupowej, a faza ligowa. Nie ma podziału na grupy. W Lidze Konferencji zagra 36 zespołów. Każdy z zespołów zmierzy się z losowo przypisanymi sześcioma rywalami, którzy zostali wylosowani z sześciu koszyków. Mecze rozgrywane będą w systemie bez rewanżów - z każdym z przeciwników Legia zagra raz, albo u siebie, albo na wyjeździe (3 mecze u siebie, 3 na wyjeździe).
Terminy meczów fazy ligowej:
02.10. g. 18:45 lub 21:00
23.10. g. 18:45 lub 21:00
06.11. g. 18:45 lub 21:00
27.11. g. 18:45 lub 21:00
11.12. g. 18:45 lub 21:00
18.12. g. 18:45 lub 21:00
TERMINARZ I WYNIKI LIGI KONFERENCJI 2025/26
Faza ligowa
Drużyny w fazie ligowej nie będą podzielone na grupy. Oznacza to, że na podstawie wyników osiąganych w eliminacjach utworzona została jedna 36-zespołowa tabela. 8 czołowych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 zmierzą się w rundzie barażowej o awans do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 25-36 odpadają z rozgrywek.
fot. UEFA
TABELA LIGI KONFERENCJI 2025/26
Zasady tworzenia tabeli
Jeśli dwa lub więcej zespołów ma taką samą liczbę punktów w tabeli na zakończenie rozgrywek, przy ustaleniu kolejności brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) bilans bramkowy w fazie ligowej
b) większa liczba goli strzelonych w fazie ligowej
c) większa liczba goli strzelonych na wyjazdach w fazie ligowej
d) większa liczba zwycięstw w fazie ligowej
e) większa liczba zwycięstw na wyjazdach w fazie ligowej
f) większa liczba punktów zdobytych łącznie przez przeciwników w fazie ligowej
g) większa łączna różnica bramek przeciwników w fazie ligowej
h) większa liczba bramek zdobytych łącznie przez przeciwników w fazie ligowej
i) ranking fair-play (niższa liczba punktów za żółte i czerwone kartki piłkarzy i członków sztabu we wszystkich meczach fazy ligowej, przy czym za każdą czerwoną kartkę otrzymuje się 3 punkty, za żółtą 1 punkt, a za czerwoną kartkę będącą konsekwencją dwóch żółtych - 3 punkty)
j) wyższy współczynnik klubowy
Runda barażowa i 1/8 finału
Po fazie ligowej do Ligi Konferencji nie spadają żadne drużyny z Ligi Europy. 8 najlepszych zespołów z fazy ligowej LK awansuje bezpośrednio do 1/8 finału.
Runda barażowa (knockout phase):
Pozostałych 16 rozegra dodatkową rundę barażową wg następujących zasad: drużyny rozstawione (z miejsc 9-16) zmierzą się z drużynami nierozstawionymi (z miejsc 17-24). Drużyny z miejsc 9-10 zagrają z drużynami z miejsc 23-24, drużyny z miejsc 11-12 z drużynami 21-22, drużyny z miejsc 13-14 z drużynami z miejsc 19-20, a drużyny z miejsc 15-16 z drużynami z miejsc 17-18. Rozstawione zespoły zagrają rewanż na własnym stadionie.
Po podziale zespołów wg zajętego miejsca nastąpi losowanie par - np. drużyna z miejsca 9. zmierzy się z drużyną z miejsca 23 lub 24. Mecze odbędą się 19 i 26 lutego 2026 roku.
1/8 finału
W 1/8 finału 8 rozstawionych zespołów zmierzy się ze zwycięzcami rundy barażowej. Pary zostaną wylosowane wg następujących zasad:
drużyny z miejsc 1-2 zagrają ze zwycięzcami baraży 17/18-15-16
drużyny z miejsc 3-4 zagrają ze zwycięzcami baraży 19/20-13/14
drużyny z miejsc 5-6 zagrają ze zwycięzcami baraży 21/22-11/12
drużyny z miejsc 7-8 zagrają ze zwycięzcami baraży 23/24-9/10
Losowanie odbędzie się 27 lutego, a mecze 12 i 19 marca.
Ćwierćfinały, półfinały, finał
Decydujące rundy będą przebiegać według tradycyjnych zasad. Drużyny z miejsc 1–4 po fazie ligowej rozgrywają rewanże ćwierćfinałowe u siebie, a drużyny z miejsc 1 i 2 rozgrywają u siebie także rewanże półfinałowe. Jeśli drużyna rozstawiona zostanie wyeliminowana w którejkolwiek rundzie, zespół, który ją pokonał, przejmuje jej status rozstawienia w dalszej drabince.
Terminy:
1/4 finału - 9.04. i 16.04.2026
1/2 finału - 30.04. i 7.05.2026
finał - 27.05.2026 (Lipsk)
Punkty do rankingu UEFA
Faza ligowa
Za każde zwycięstwo w fazie ligowej drużyna otrzymuje 2 punkty do rankingu, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów. Każdy klub występujący w fazie ligowej otrzyma w minimum 2.5 punktu do rankingu niezależnie do wyników, które osiągnie. Te punkty nie są dodawane do punktów zdobytych w meczach.
Za miejsce w końcowej tabeli fazy ligowej każdy klub z miejsc 1-24 otrzyma punkty bonusowe:
1. miejsce: 4.000
2. miejsce: 3.750
3. miejsce: 3.500
4. miejsce: 3.250
5. miejsce: 3.000
6. miejsce: 2.750
7. miejsce: 2.500
8. miejsce: 2.250
9. miejsce: 2.000
10. miejsce: 1.875
11. miejsce: 1.750
12. miejsce: 1.625
13. miejsce: 1.500
14. miejsce: 1.375
15. miejsce: 1.250
16. miejsce: 1.125
17. miejsce: 1.000
18. miejsce: 0.875
19. miejsce: 0.750
20. miejsce: 0.625
21. miejsce: 0.500
22. miejsce: 0.375
23. miejsce: 0.250
24. miejsce: 0.125
25.-36. miejsce: 0.000
Kluby, które dotrą do 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału lub finału, otrzymują 0,5 dodatkowego punktu za każdą taką rundę w Lidze Konferencji.