Kamil Piątkowski - fot. Woytek / Legionisci.com
Piątkowski nie zagra w najbliższych meczach

Woytek

W 51. minucie spotkania 10. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin murawę z powodu urazu opuścił Kamil Piątkowski. Defensor bez kontaktu z rywalem położył się na murawę, trzymając się za mięsień dwugłowy uda lewej nogi. W poniedziałek klub poinformował, że zawodnik nie wystąpi w dwóch najbliższych meczach.



 


Piątkowski doznał urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej. Po badaniach diagnostycznych uraz okazał się niegroźny i zawodnik powinien być do dyspozycji trenera Iordanescu po przerwie reprezentacyjnej" - poinformowała Legia Warszawa.


Pierwsze informacje o kłopotach zdrowotnych zawodnika pojawiły się przed meczem z Rakowem Częstochowa. W tygodniu poprzedzającym mecz zawodnik trenował w ograniczonym wymiarze z powodu problemów z mięśniem uda, ale w Częstochowie był do dyspozycji trenera.


Piątkowski został zawodnikiem Legii 30 sierpnia, debiutował 14 września i od tej pory wystąpił we wszystkich w czterech spotkaniach w pierwszym składzie.




Komentarze (5)

NaSpokojnie - 10 minut temu, *.orange.pl

Zdrówka 👍

Stanko Świetlica - 15 minut temu, *.t-mobile.pl

Szklany jest. Nic z niego nie będzie. Niech spada do swoich do Częstochowy.

Hhh - 24 minuty temu, *.kabel-deutschland.de

Ehhh. To jest chyba największa strata. Był w gazie! Trzymaj się i czekamy!

Sąsiad Barnaby - lidera społeczności portalu Legionisci.com - 24 minuty temu, *.orange.pl

To może być jedna z ostatnich szans dla Radovana Pankova, aby mógł udowodnić, że zasługuje na przedłużenie niemałego kontraktu.

Matias - 26 minut temu, *.vectranet.pl

Oby wrócił na mecz z lechem poznań. Dobrze chociaż że Pankov po zmianie wyglądał naprawdę bardzo dobrze.

