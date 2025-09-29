Piątkowski nie zagra w najbliższych meczach
W 51. minucie spotkania 10. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin murawę z powodu urazu opuścił Kamil Piątkowski. Defensor bez kontaktu z rywalem położył się na murawę, trzymając się za mięsień dwugłowy uda lewej nogi. W poniedziałek klub poinformował, że zawodnik nie wystąpi w dwóch najbliższych meczach.
Piątkowski doznał urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej. Po badaniach diagnostycznych uraz okazał się niegroźny i zawodnik powinien być do dyspozycji trenera Iordanescu po przerwie reprezentacyjnej" - poinformowała Legia Warszawa.
Pierwsze informacje o kłopotach zdrowotnych zawodnika pojawiły się przed meczem z Rakowem Częstochowa. W tygodniu poprzedzającym mecz zawodnik trenował w ograniczonym wymiarze z powodu problemów z mięśniem uda, ale w Częstochowie był do dyspozycji trenera.
Piątkowski został zawodnikiem Legii 30 sierpnia, debiutował 14 września i od tej pory wystąpił we wszystkich w czterech spotkaniach w pierwszym składzie.
