Konferencja

Iordanescu: Zasłużyliśmy na zdecydowanie więcej

Fumen, źródło: Legionisci.com

- Przede wszystkim uważam, że zdecydowanie zasłużyliśmy dziś na znacznie więcej, patrząc na to, jak zagraliśmy. Choć dokonaliśmy dziesięciu zmian w składzie, o których powodach można by długo mówić, drużyna kontrolowała mecz przez pełne 90 minut. Poza jednym nieporozumieniem w pierwszej połowie, które kosztowało nas gola, oraz jedną szansą rywali w drugiej części, rozegraliśmy dobre spotkanie - powiedział trener Legii, Edward Iordanescu



 


Graliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie, która w zeszłym sezonie zajęła trzecie miejsce, a obecnie jest szósta w lidze. Oni wystawili swój podstawowy skład ligowy. Mimo wielu zmian, nasz zespół pokazał dużo pozytywów. Kontrolowaliśmy mecz, mieliśmy 64% posiadania piłki, stworzyliśmy sytuacje, trafiliśmy w słupek, zdobyliśmy gola, który moim zdaniem powinien zostać uznany. Jestem dumny z moich zawodników. Weszli na boisko z właściwym nastawieniem, dali z siebie wszystko, walczyli, biegali, tworzyli sytuacje. Styl gry się nie zmienił, mimo tylu roszad, chcieliśmy kontrolować, mieć osobowość na boisku, walczyć o wynik. Zasłużyliśmy na znacznie więcej. Potrzeba było odrobiny szczęścia i nieco więcej precyzji pod bramką, bo przy tylu stworzonych okazjach powinniśmy wrócić z punktami.


Powody i konsekwencje zmian w składzie
Od meczu z Rakowem do spotkania z Górnikiem w niedzielę w 15 dni rozegramy 5 meczów. W ciągu ostatnich 8 dni – 3 mecze. Mam dziesięciu nowych piłkarzy, którzy nie przeszli pełnego okresu przygotowawczego. W ostatnich dniach zrobiliśmy wiele testów, także medycznych, które jasno wskazywały, że dla niektórych zawodników występ dziś to byłoby ogromne ryzyko. I widzieliście, co stało się z Kamilem Piątkowskim ostatnio. Samsunspor miał przed tym spotkaniem 9 rozegranych meczów, my aż 18. Nikt nie przekona mnie, że gdybyśmy zagrali tym samym składem co ostatnio, to mielibyśmy tyle samo energii, jakości i momentów, które dziś pokazaliśmy – ryzykując przy tym zdrowie zawodników.


Nie zapominajcie, że znów nadchodzi przerwa reprezentacyjna. Ostatnio aż dziesięciu naszych piłkarzy wyjechało na zgrupowania, więc nie mieliśmy żadnej przerwy. Nasze decyzje nie biorą się z niczego. Jestem w stałym kontakcie ze sztabem medycznym, rozmawiam codziennie z zawodnikami, widzę ich na treningach, analizujemy dane z treningów i meczów. Gramy bardzo intensywny futbol – wysoki pressing, kontrapressing, mnóstwo pojedynków 1 na 1. To wszystko mocno obciąża piłkarzy.


Dla mnie, jako trenera, łatwiej byłoby nie robić tylu zmian, bo wtedy winny jest tylko jeden – ja. I ja biorę za to odpowiedzialność. Ale wysłałem tym samym mocny sygnał do zespołu – że ufam wszystkim i każdy musi być gotowy. Cieszę się, że mimo dziesięciu zmian zachowaliśmy styl – kontrola, podania, ruch, tworzenie okazji. Jak mówiłem – zasłużyliśmy dziś co najmniej na remis, jeśli nie na więcej.

Po ostatniej przerwie reprezentacyjnej drużyna wyglądała inaczej. Grała intensywniej, z większym zaangażowaniem i kontrolą. Tak było również dziś. W ostatnich spotkaniach mierzyliśmy się z czołowymi drużynami i w pełni je kontrolowaliśmy. Mieliśmy sytuacje, trafialiśmy w słupki, także z Pogonią czy Rakowem. Przeciwnicy mieli po dwie okazje jak dziś. Legia gra teraz z osobowością, z pewnością siebie. Mimo tylu zmian zaczynamy budować charakterystyczny styl gry i to przeciwko bardzo dobrej drużynie, której zawodnicy są warci ogromne pieniądze. Taka jest rzeczywistość.


Liga priorytetem
Dla nas teraz najważniejszy jest mecz ligowy w niedzielę. Musimy go wygrać. Jeśli to, co zrobiliśmy dziś, ktoś nazwie poświęceniem, to nie zgadzam się, bo dla mnie każdy zawodnik jest ważny. Ale nie mogliśmy sobie pozwolić, by zagrać identycznym składem jak ostatnio. Jeśli chodzi o ligę – tak, to nasz priorytet. Awans do europejskich pucharów też był priorytetem. Był bardzo ważny dla klubu, dla kibiców, także z powodów finansowych. To był najbliższy i osiągalny cel, więc go zrealizowaliśmy kosztem pewnych meczów ligowych i punktów. Teraz zmieniamy nieco priorytety, ale niech nikt nie myśli, że Europa nie jest dla nas ważna. Teraz skupiamy się na lidze. Mamy świeżych zawodników, którzy zagrają z Górnikiem. Ten mecz musimy wygrać, żeby wejść spokojniej w przerwę reprezentacyjną.


Przerwa na reprezentację

Spokojna przerwa oznacza więcej punktów, lepsze miejsce w tabeli i czas na dalszą pracę. Tak, zgadzam się – będzie to moment na korekty, poprawki, rozwój naszej gry. Nie jest łatwo mi i mojemu sztabowi. Od kiedy tu jesteśmy, to ciągła praca w rytmie co trzy dni. Ostatnia przerwa? Dziesięciu piłkarzy wyjechało na reprezentację. Nie wiem, ilu pojedzie tym razem, ale to był kolejny powód, by chronić tych, którzy rozegrali już bardzo wiele minut. Mam nadzieję, że po nadchodzącej przerwie będziemy mogli przepracować kolejny okres przynajmniej tak dobrze, jak ten po ostatniej.


Komentarze (33)

Syn Księdza - 31 minut temu, *.netfala.pl

Zaczynasz pitolić rumunku jak niejaki Fejo... mieliśmy przewagę ble ble ble, w trzeciej części czwartej tercji osiągneliśmy przewagę, oni tylko raz byli pod nasza bramka normalnie we wszystkim byliśmy lepsi tylko...... przegraliśmy... Żal... Kiedyś tam pisałem , że moim zdaniem w listopadzie go nie będzie już...w L. Druga rzecz, to brak zakupu solidnego GK, kreatywnego MC i Napastnika o innym profilu od już posiadanych.,...

Mchr - 34 minuty temu, *.play-internet.pl

Panie trenerze zasłużyłeś co najwyżej na liścia. Ludzie wydali nie małe pieniądze na pakiety, wybrali urlopy i dostali co dostali. Z trudem piszę ten komentarz nie używając wulgaryzmów.
Przegrałeś z drużyną, która nie zagrała w piłkę nawet przez chwilę. Zero szacunku dla kibiców.

Leszek - 34 minuty temu, *.tpnet.pl

Pisałem to wcześniej j pisze dalej. Do grudnia Rumuna już nie będzie i tych jego priorytetów

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 36 minut temu, *.110.67

Z drużyny która oyebywała w pucharach Chelsea czy Betis staliśmy się drużyna która przegrywa z jakimś czwartym sortem tureckich pomarańczy. Mioduski i Żewlakow, tu trzeba mieć jaja i dzwonić z przeprosinami do Pana Trenera Feio🙏👍. A rumuńskiego pozoranta pogonić!👎💩👎

Przemek - 37 minut temu, *.play.pl

Jprdl ten ciągle pitoli o 3 meczach w 8 dni, poszedł va banque i jeżeli przegramy w Zabrzu to jesteśmy ugotowani i to 5 sezon z rzędu !!! Byłem jego gorącym orędownikiem, ale snuje opowieści ala Feio. Zaczyna naprawdę to cienko wyglądać, ale z wyciągnięciem daleko idących wniosków wstrzymam się do Niedzieli.

Tadek - 38 minut temu, *.193.185

Co ty bredzisz człowieku? Na koniec sezonu powiesz, że zasłużyliśmy na mistrza ale nie wyszło. Ku…wa ręce opadają jak się słucha te brednie o zasługach.

Sokół - 39 minut temu, *.verizon.net

Zbyt czesto sie powtarza a wyników brak!!!

toomiacab - 41 minut temu, *.centertel.pl

Pisałem już dwa mecze w stecz ze gość mi nie pasuje. Dzis osiągnął swój ulubiony wynik

Wyrwikufel - 43 minuty temu, *.193.185

Jedynym usprawiedliwieniem dzisiejszej degrengolady będzie zwycięstwo w hanysowie. Czekam na niedzielne zwycięstwo!

toomiacab - 45 minut temu, *.centertel.pl

Zasługujesz to ty na liście w mordę za to jak poyrakotowales kibiców.

Rambo - 52 minuty temu, *.centertel.pl

Ty zasłużyłeś... na kopa w d...ę za wystawienie takiego składu.

(L)eve(L)64 - 58 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl

Z Jagą zasłużyliśmy na zwycięstwo.
Z Rakowem zasłużyliśmy na zwycięstwo.
Z Turkami zasłużyliśmy na zwycięstwo.
Następna konferencja:
Z Górnikiem zasłużyliśmy na zwycięstwo.
Kolejne konferencje:
W każdym kolejnym meczu zasługiwaliśmy na zwycięstwo.

PLK - 45 minut temu, *.centertel.pl

@(L)eve(L)64: jednak naprawdę ogląda się Legię z przyjemnością... Niestety wyników brak..

robochłop - 59 minut temu, *.orange.pl

Kto jest wygranym dzisiejszej kolejki LK okaże się w niedziele...wszyscy nasi konkurenci posłali do boju najlepsze co mieli...my rezerwy...rezerwy nie zagrały zle...Tobiasz,tradycyjnie puścił- co w bramkę leciało...dobry mecz Burcha...niezły Chodyny...Vinagre ,ponownie trzy potworne straty,z czego jedna okazała się,na spółkę z Kapustyniakiem jedyną bramką...nie neguję składu dzisiejszego-zobaczymy w niedzielę z Górnikiem...

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Człowieku co ty bredzisz dla kibiców był awans do pucharow a później w nagrodę dla nich pościłeś rezerwy Lech jaga u raków też graja co trzyvdni narzekają? GRAJA I wygrywają a nus ciągle jakiś trener nieudacznik albo beż jaj trener zakpiles z kibiców i tego niezapomne nawet jak bedzieszwygrywal bo u siebie gra się na maxa trenerzyno

Adam - 1 godzinę temu, *.autocom.pl

Taktyka Edka: 1000 podań do tyłu, laga na skrzydło, wrzutka na ślepego Rajovicia, który wali panu Bogu w okno. I tak 100 razy! Edek nie płać za mieszkanie w listopadzie, bo już w pazdzierniku cię nie będzie w Legii.

rudy102204 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Napisałem to już wcześniej a tu to powtórzę ...
Panie Iordanescu, napluł pan kibicom w twarz którzy zapłacili horrendalne pieniądze żeby być dopingował oglądać mecz przy Ł3, a pan co pan zrobił... Wymienił 10 i wyszedł rezerwa...
Przegrał pan ten mecz, pan i tylko pan... Taka jest prawda... A te pierdu pierdu o słodkich landrynach to w Rumunii a nie u nas... U nas się powinno kibica szanować, a pan ... Szkoda słów, przegrał to pan, taka jest prawda

Thorn - 1 godzinę temu, *.plus.pl

BRAWO TRENERZE.Oby z fartem w niedzielę.TYLKO MISTRZOSTWO

Qurek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Jak dla mnie nie masz Edward pomysłu na legie i na tą ligę. Jedyne co zaproponowałeś to wrzutki na Monetę i ciągle to gramy. Myślami jesteś już w Arabi Saudyjskiej więc kończyć waść wstydu oszczędź. Ztymi transferami to powinniśmy wygrać wszystko i w lidze i w konferencji na tym etapie.😟

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.67

Wypad wuefisto. Dość tego. 160 zł za bilet + 27 zł za kiełbasę rzemieślniczą w bułce i takie coś? Hańba!

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

Zaczynasz pie...lić farmazony jak michniewicz. Ogarnij się chlopie

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

To prawda, ze zagralismy niezly mecz,a jak z 10 zmianami to nawet dobry, tylko po co az 10 zmian? Weisschaupt po czym odpoczywal? Biczachczjan po czym odpoczywal? Jedza po co? On sobie moze zrotowac jakis mecz w lidze, a nie w pucharach i to jeszcze na Turkow, ktorzy maja szybkich napastnikow. Zero jakiejkolwiek mysli. I czemu Chodyna sie niedawno na lawce nie miescil a teraz wychodzi w 1 skladzie, a nie Zewlakow? Poza tym jak my pół dogodnej sytuacji nie potrafimy stworzyc, a oni nam wjezdzaja sam na sam - to cos jest nie tak.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

@L: Brawo. Facet zaczyna tworzyć jakieś dziwne teorie. Czas mija, a my ciągle szukamy optimum. Do przerwy reprezentacyjne są dwa mecze. Dwa, nie dwanaście. I profesjonalni piłkarze dwa mecze powinny zagrać bez żadnego "ale". A tak wyszedła skład, który nigdy wcześniej nie grał. Jaki to ma sens?

singspiel - 1 godzinę temu, *.7.83

dostał jasny cel od prezesa - liga. dlatego tyle zmian w składzie

Vinagre a fe - 1 godzinę temu, *.play.pl

Jakim cudem Vinagre ma średnią 2!!!
Jeden to za dużo

Żo(L)iborek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Bla,bla,bla
Iordanescu nawijaj dalej makaron naiwnym.
Twój czas w Legii dobiegł końca.

77/82 - 1 godzinę temu, *.play.pl

Zasłużyliśmy, żeby cię wywieźć na taczce, gnoju. Naplułeś w twarz wszystkim kibicom Legii tym meczem.

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Jak zwykle milion wymówek.
Wy. ierdalaj sabotażysto.

SiaraCWKS - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl

lipa trenerze ... lipa w ch...j

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Już Cię chłopie tu wszyscy „znafcy” zwalniają. Trzym się!

Jordan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jesteś idiotą

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Jordan: No, niestety....

Leszek naPisz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

jak ci nie wstyd wyjść i klepać te swoje bajeczki? 🤨

