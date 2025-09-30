fot. Woytek / Legionisci.com
Legia z największymi przychodami w Ekstraklasie i najwyższym kosztem zdobycia punktu

Woytek, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa SA wraz z firmą Grant Thorton opublikowała raport "Finansowa Ekstraklasa" za sezon 2024/25. W porównaniu z ubiegłorocznym raportem przychody wszystkich klubów wzrosły z 1,17 mld zł do 1,27 mld zł. Legia Warszawa osiągnęła przychody w wysokości 230,9 mln zł - zdecydowanie największy ze wszystkich klubów. Na drugim miejscu znalazł się Lech Poznań - 145,3 mln zł, a trzecie Raków Częstochowa - 142,9 mln zł. 



W poprzednim sezonie stołeczny klub zarobił tylko 10 mln zł z transferów wychodzących, a sezon wcześniej kwota ta wynosiła 79 mln zł


 Legia podniosła budżet na płace pierwszej drużyny na sezon 2025/26 o 40%.


 

 Współczynnik wynagrodzeń w Legii w porównaniu z sezonem 2023/24 wzrósł z 38% do 48%.

 Legia wydała ponad 71 mln zł na pierwszą drużynę. Administracja pochłonęła 29 mln zł, a rezerwy i akademia 9 mln zł. Pozostałe koszty klubu to 115 mln zł.

 Legia mimo wydawania najwyższych kwot na wynagrodzenia, kolejny sezon z rzędu traciła na efektywności. Koszt zdobycia jednego punktu wzrósł do 2,03 mln zł z 1,7 mln zł w sezonie wcześniejszym. 

 Koszt prowadzenia akademii Legii to 17 mln zł, w Poznaniu to ponad 20 mln zł.

 Koszty organizacji meczów także najwyższy jest w stolicy i wynosi w sumie 22 mln zł. Druga pod tym względem Jagiellonia wydaje 15 mln zł, a Górnik, Śląsk i Lech po 11 mln zł. Wyższe koszty Legii i Jagiellonii wynikały z gry w europejskich pucharach.

 Bilans z dnia meczowego (przychody pomniejszone o koszty organizacji) w Legii wyniosły 36,8 mln zł. Drugi w zestawieniu Lech Poznan zarobił 20,5 mln zł.

 Przychód Legii w przeliczeniu na jednego kibica to 94 zł - najwyższy w Ekstraklasie. Drugi Widzew ma 69 zł, a trzeci Lech 64 zł.

 Stołeczny klub ma w bazie zarejestrowanych 893 tys. kibiców.

  Sprzedaż koszulek wyniosła 31 666, sprzedaż szalików 26 830, a a najczęściej kupowaną koszulką była ta z nazwiskiem Morishita.



Komentarze (1)

LLL - 24 minuty temu, *.33.122

A co z tymi pieniędzmi za Albańczyka miało być 10ml euro a po drodze 60% trafiło na jakieś dziwne fundusze a nie do kasy klubu.Wygląda to na niezły przekręt .Albo sprzedajemy zawodnika za szokująco małe pieniądze albo przy dużych transferach nie wszystko trafia do klubu.To nasuwa wniosek że z tymi małymi kwotami też coś jest nie tak jak trzeba. 😡

